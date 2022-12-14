Саакашвили прекратил голодовку. Она длилась несколько часов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в среду объявил голодовку в тбилисской клинике "Вивамеди", заявил о прекращении голодовки. Это произошло через несколько часов после того, как она была объявлена.

Заявление бывшего президента, ранее приговорённого тбилисским судом к шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, зачитала его адвокат. В нём сказано, что Саакашвили не хотел бы давать своим критикам поводы обвинять его в том, что он сознательно вредит своему здоровью. Также, по словам Саакашвили, его просили прекратить голодовку депутаты Европарламента, которые пообещали следить за тем, будут ли соблюдаться его права.

Причиной для объявления голодовки стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты в ходе судебного процесса о его переводе для дальнейшего лечения в берлинскую клинику "Шарите". Саакашвили утром в среду сообщил через своих адвокатов, что будет держать голодовку до тех пор, пока ему не позволят дистанционно выступить на своём судебном процессе и обратиться к стране. В заявлении о прекращении голодовки не говорится, было ли выполнено это условие.

Следующее заседание суда состоится не ранее 22 декабря. Врачи высказывают беспокойство в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего главы государства.

Адвокаты, а также соратники Саакашвили по оппозиционной партии "Единое национальное движение" добиваются отсрочки наказания и отправки бывшего президента в Европу для лечения.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, в среду отвечая на вопросы журналистов, назвал третьего президента Грузии "убийцей", который "потерял 20% территорий страны в 2008 году", и подчеркнул, что судьба этого заключённого его "вообще не интересует".

Михаил Саакашвили приговорён тбилисским судом к шести годам тюремного заключения по обвинению в организации избиения спецназом МВД оппозиционного депутата, бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году. Сейчас бывший президент проходит в качестве обвиняемого по ещё трем делам, в том числе о незаконном переходе государственной границы Грузии 29 сентября прошлого года. Тогда Саакашвили был арестован.