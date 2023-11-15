Саакашвили призвал склонять россиян к продаже недвижимости

Бывший президент Грузии и лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаил Саакашвили, осуждённый в Грузии и сейчас находящийся в клинике, заявил, что после прихода к власти в стране "национальных сил" тех россиян, кто за последнее время купили квартиру в Грузии, "будут поощрять к продаже недвижимости". Об этом он написал в фейсбуке.

Ранее, выступая на своём судебном процессе он конкретизировал, что россиянам "предложат продать квартиру в течении года". В противном случае их недвижимость, по предложению Саакашвили, будет конфискована в пользу грузинских эмигрантов.

Бывший глава государства, приговорённый тбилисским судом к шести и трём годам лишения свободы за превышение служебных полномочий и считающий себя "личным узником Путина", неоднократно объяснял мотивы подобного отношения к гражданам России. По его утверждению, под видом туристов и релокантов российские спецслужбы засылают в Грузию "диверсионные группы, предназначение которых – насильственный захват власти". По его словам, нынешние влатси страны "всячески способствуют" покупке россиянами недвижимости.

Правящая партия "Грузинская мечта" уже отвергла все предложения парламентской фракции ЕНД по введению визового режима для россиян, сокращению срока их пребывания в стране без регистрации (со статусом туристов) с одного года до трёх месяцев и запрете гражданам России покупать квартиры в Грузии.

По данным правительственного агентства Geostat, после российского вторжения в Украину в Грузию на ПМЖ переехали от 60 000 до 100 000 граждан РФ. Более точных данных нет, поскольку значительная часть россиян, пользуясь нормами местного законодательства, предпочитают не регистрироваться в течении года и живут со статусом туристов. А они не учитываются в общем числе резидентов.

С марта 2022 года российские граждане купили в Тбилиси и Батуми более 8 000 квартир и открыли более 21 000 предприятий, в том числе в сфере IT. При этом число россиян, приезжающих в Грузию с целью отдыха, по прежнему растёт: за первые девять месяцев текущего года в Грузии побывали более миллиона российских туристов. По этому показателю Россия занимает первое место среди всех государств, откуда в кавказскую страну приезжают визитёры.

За последние полтора года национальная валюта Грузии лари укрепилась почти на треть, ВВП Грузии по сравнению с допандемийным уровнем вырос на 10%, ВВП на душу населения достиг $7 000, а золотовалютные запасы страны впервые в истории превысили $5 млрд.