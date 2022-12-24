Саакашвили впервые за долгое время участвовал в суде по видеосвязи

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг в течение короткого времени принял участие в заседании в городском суде Тбилиси. Его подключили к процессу по видеосвязи из тбилисской клиники, где он сейчас, будучи заключённым, проходит лечение. Это было первое появление Саакашвили на публике за последние несколько месяцев, многие комментаторы отмечают, что он выглядел нездоровым, похудевшим и измождённым. Сам Саакашвили утверждает, что его состояние - следствие того, что он был отравлен.

Суд в Тбилиси рассматривает ходатайство адвокатов Саакашвили о его переводе на лечение за пределы Грузии, в европейскую клинику. Бывший президент Грузии пытался начать выступление на украинском языке, аргументируя это тем, что он гражданин Украины. Суд решил найти переводчика, но после перерыва заседание продолжилось уже без его участия - адвокат заявил, что Саакашвили стало плохо.

Адвокаты Михаила Саакашвили подали ходатайство 1 декабря, после опубликования заключения о состоянии его здоровья. В нём говорится, что бывший президент страдает множеством психоневрологических заболеваний. Кроме того, адвокаты ссылаются на проведённую в США экспертизу, согласно которой в организме политика обнаружены тяжёлые металлы.

Сам Саакашвили придерживается версии о том, что был отравлен. Живущий в эмиграции российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин опубликовал в фейсбуке полученную им, как он утверждает, записку от Саакашвили, в которой тот прямо обвиняет в причастности к отравлению президента России Владимира Путина. Страны Запада - на основании независимых расследований - подозревают российские власти в причастности к отравлению ряда оппонентов Кремля, в том числе Алексея Навального и Александра Литвиненко. В связи с Саакашвили таких обвинений не выдвигалось, однако представители США, ЕС и Украины призывают Грузию соблюдать права бывшего президента и предоставлять ему необходимое лечение. Президент Украины Владимир Зеленский недавно прямо призвал Тбилиси отпустить Саакашвили на лечение за границу.

Власти Грузии фактически обвиняют Саакашвили в симуляции и отрицают, что он мог быть отравлен.

Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в превышении полномочий, в Грузии против него возбуждено ещё несколько дел - в том числе и о незаконном пересечении границы в прошлом году. Тогда он был задержан в Тбилиси и с тех пор лишён свободы. В мае он был переведён в гражданскую клинику.