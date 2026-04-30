Сага о Наги: как криптомиллионер из США скрылся от ФБР в России

Беглый американский криптомиллионер Кайл Наги может находиться в России - такие слухи появились в Рунете в начале 2025 года. Спустя год "Система" получила этому подтверждение: Наги обосновался в Москве, где мог запустить новый криптопроект, который мгновенно оброс конфликтами и уголовными делами.

Часть информации для этого текста редакция получила от источников, близких к оппонентам Кайла Наги в различных в судах и бизнес-спорах. В какой-то момент эти источники перестали отвечать на наши вопросы и отказались от сотрудничества. В новом тексте их позиция приведена настолько, насколько это было возможно без дальнейших ответов с их стороны, хотя все необходимые запросы были отправлены редакцией.

Жаркое московское лето 2024-го. Страна погрязла в кровавой войне с ближайшим соседом, но в российской столице относительно спокойно. В самом ее сердце – торговом центре ГУМ на Красной площади – проходит ежегодный фестиваль цветов. ГУМ наводнили толпы зевак. В их числе два не слишком приметных мужчины. Один, с аккуратной щетиной, в зеленой кепке, салатовой футболке и белых шортах – 38-летний американец Кайл Наги. На фотографиях, с которыми ознакомилась "Система", он безмятежно прогуливается по ГУМу в компании своего знакомого украино-американского бизнесмена Ростислава Русева и дегустирует фирменное ГУМовское мороженое в вафельном стаканчике.

Эти фотографии – настоящая находка. Криптомиллионер Наги не стремился к публичности; в Интернете можно найти его профиль в фейсбуке, заброшенный в 2013-м, и мультяшный коллаж с его снимком. Но многим хотелось бы знать, как он выглядит сейчас. На родине Наги обвиняют в крахе криптопроекта SafeMoon, который насчитывал по данным Минюста США более миллиона инвесторов и на пике оценивался более чем в $5 млрд.

После переезда в Россию Наги оказался замешанным в новых уголовных историях, на этот раз в роли предполагаемой жертвы. Одно дело расследует российская полиция, другое прокуратура Дубая. "Система" разбиралась в хитросплетениях этого запутанного сюжета.

Крипто-беглец

Имя Кайла Наги прогремело осенью 2023-го, когда американские власти предъявили ему обвинения в мошенничестве на $200 млн. Наги и два его партнера Джон Карони и Томас Смит по SafeMoon обещали нарастить стоимость созданной ими криптовалюты "безопасно до Луны" в названии криптопроекта обыгрывалась фраза "Safely to the Moon", которая отсылает к популярному среди трейдеров выражению "To the moon" ("на Луну"), означающем резкий рост цены актива, с добавлением слова "safely" - "безопасно", но вместо этого обрушили капитализацию проекта на миллиарды долларов, вывели криптоактивы и потратили средства инвесторов на личные нужды, говорилось в пресс-релизе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Два подельника Наги были арестованы осенью 2023-го. В феврале 2026-го одному из них бывшему гендиректору SafeMoon Джону Карони суд назначил более восьми лет тюрьмы и конфискацию имущества, второй бывший технический директор SafeMoon Томас Смит признал вину и ожидает решения суда. Задержать самого Наги, которого власти США считают основателем и главным архитектором SafeMoon, не удалось.

Наги - второстепенная фигура или виновник банкротства? Претензии к Кайлу Наги и его коллегам по SafeMoon предъявляли не только Минюст США и SEC, но и инвесторы. Наги выступал одним из ответчиков по коллективному иску Combs et al v. SafeMoon LLC et al, который инвесторы SafeMoon подали в начале 2022 года. Истцы утверждали, что Наги основал SafeMoon, разработал его токен и с марта 2021 года вывел из пула ликвидности "миллионы долларов". Адвокаты Наги в ответ заявили суду, что тот отошел от проекта уже в конце марта 2021 года, а обвинения инвесторов не подкреплены конкретными доказательствами. Наги – это "не более чем второстепенная фигура, чье имя периодически используется [истцами] в попытке сделать его участником событий", писали в ходатайстве от имени Наги об отклонении исковых заявлений адвокаты американца. По их мнению, "этого недостаточно для предъявления иска". В декабре 2023 года, вскоре после отъезда Наги и арестов по делу SafeMoon, компания подала заявление о банкротстве. Два года спустя инициаторы иска вступили в переговоры с управляющей Эллен Остроу компании-банкрота о мировом соглашении на сумму $12 млн. Адвокаты Наги по этому делу не ответили на запрос "Системы".

О Наги известно немногое. SafeMoon представляли партнеры Наги, а сам он избегал публичности, указывала SEC. Пример тому – сайт SafeMoon. Согласно его архивной копии, участники команды раскрывали свои имена и публиковали фотографии. Единственным исключением был основатель проекта: вместо портрета Наги на сайте стояла эмблема SafeMoon, а вместо имени – безликий псевдоним SafeMoon Dev или "разработчик SafeMoon". Наги сторонился и своих партнеров, рассказывает источник "Системы" пожелал остаться анонимным из соображений собственной безопасности, знакомый с руководством SafeMoon. Он приводит пример: Наги лично встречался с генеральным директором Джоном Карони своего проекта лишь однажды.

Как установила "Система" из копий документов и разговора с родственниками, Наги родился в штате Массачусетс. Одна из его племянниц рассказала, что родители Наги разошлись, он жил с матерью и по выходным иногда бывал у отца. Согласно профилю в фейсбуке, Наги поступил в университет в штате Вермонт, граничащем с Массачусетсом и Канадой. Успешно завершить обучение Наги не удалось, рассказала его племянница. Он на какое-то время перебрался в Канаду и женился на канадке.

Их отношения по словам племянницы Наги складывались непросто, но в браке родились трое детей. Из мест работы Наги его племянница смогла вспомнить только пиццерию в Вермонте, – рассказы матери Кайла о том, что он тратит деньги на роскошные автомобили ее в свое время очень удивили. На тот момент племянница Наги считала, что родственник "употребляет наркотики в каком-нибудь гараже".

Наги придерживался идеологии "суверенного гражданства" убеждение, что человек может объявить себя независимым от государства и не подчиняться его законам и был адептом теории заговора согласно этой теории, государственные службы якобы намеренно изымают детей из семей под надуманными предлогами, чтобы контролировать их воспитание и получать выгоду от системы опеки вокруг канадской системы защиты детей, а из IT его интересовали только видеоигры, рассказал его бывший сосед по кондоминиуму в Вермонте. "Мы точно говорим об одном и том же Кайле Наги?" – уточнил он на всякий случай. По воспоминаниям бывшего соседа, Наги был "слишком ограниченным и до болезненного апатичным", чтобы добиться успеха хоть в каком-нибудь деле, тем более в криптобизнесе.

На момент запуска SafeMoon в марте 2021-го Наги работал механиком в Канаде. Он "точно не ИТ-гений", говорит источник, знакомый с руководством SafeMoon. По словам собеседника, Наги не создавал криптовалюту с нуля, а использовал код, который "скопировал где-то в Интернете". Успех SafeMoon принято связывать с крипто-ажиотажем 2021-го, но источник "Системы" формулирует проще: "Крипторынок – это казино". Впрочем, собеседник признает, что Наги оказался "достаточно умен", чтобы покинуть проект до того, как им заинтересовались SEC и ФБР. Перед уходом Наги вывел из проекта крупный объем токенов цифровые активы, которые можно покупать и продавать, как криптовалюту, отмечает источник. По его оценке, стоимость криптоактивов Наги могла достигать $50 млн.

Американские власти смогли отследить транзакции в интересах Наги примерно на $5 млн: $1,4 млн осели на его счетах, $2,2 млн на счетах его отца, $1,2 млн ушли на покупку виллы во Флориде, еще $391.510 на спорткар McLaren 720S. Но был актив, который следователи, похоже, не отследили. Это дом в Дубае, куда Наги с семьей перебрался незадолго до начала арестов по делу SafeMoon.

Встреча в Дубае

В первый день лета 2023 года самолет уносил Наги с семьей далеко за пределы США. Сначала криптобизнесмен с женой и тремя детьми на месяц улетел следует из документов, с которыми ознакомилась "Система" в ОАЭ, затем семья перебралась в Швейцарию и в середине сентября – за полтора месяца до арестов по делу SafeMoon – вернулась в Дубай. Через десять дней Наги получил карту резидента ОАЭ, где в графе "профессия" указано "владелец недвижимости". К этому моменту криптобизнесмен уже обзавелся домом на берегу моря в юго-западной части Дубая. Вилла с пятью спальнями, шестью ванными комнатами общей площадью 607 кв.м. обошлась Наги в примерно $1,7 млн.

Еще одним приобретением Наги в Дубае стало знакомство с россиянином Александром Копенкиным. Один из знакомых бизнесмена называл Копенкина "человеком с авантюрным складом характера", который "всегда найдет себе приключения". Сам Копенкин в соцсети для деловых контактов LinkedIn характеризует себя как "серийного предпринимателя, инвестора и консультанта". "Система" пыталась связаться с Копенкиным, но тот проигнорировал запросы.

Кто такой Александр Копенкин и почему стал банкротом 36-летний Александр Копенкин родился в Москве, с 16 лет он занимается бизнесом утверждает близкий к нему источник. Среди его проектов – кофейный киоск в центре Москвы, сельхозбизнес под Калугой, автомобильные грузоперевозки, онлайн-платформа для торговли антиквариатом и приложение по доставке еды из гастромаркетов. Из этого списка на момент публикации функционирует только юридическое лицо, на которое оформлено приложение по доставке, но и тут ситуация сложная отец Копенкина через суд требует вернуть свои вложения в этот бизнес. Копенкин также участвовал в семейном бизнесе по торговле автозапчастями в Москве, который подозревали в уходе от налогов. В 2020 году с подачи Андрея Северилова, бывшего совладельца FESCO - одной из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, Копенкин попал в крупный бизнес. Копенкин начал руководить по словам близкого к нему источника закупками FESCO. В начале 2022-го бизнесмен вошел в правление FESCO, но вскоре покинул компанию. Источник, близкий к Копенкину, рассказывает, что тот якобы обнаружил: деньги FESCO выводятся на "личные нужды" Северилова, и отказался с этим мириться. В феврале 2026-го Северилова арестовали по подозрению в хищении Адвокат Северилова и пресс-служба FESCO не ответили на запросы у FESCO 885 млн рублей. Перед уходом из FESCO Копенкин занял у Северилова деньги на покупку квартиры в Москве. Когда срок возврата займа истек, Северилов обратился в суд, который обязал Копенкина вернуть 30 млн рублей. Копенкин, который утверждал, что вернул долг, решение суда не исполнил. Тогда Северилов подал иск о банкротстве Копенкина. Тот предлагал мировое соглашение с рассрочкой платежей до 2029 года, но суд этот запрос отклонил и в конце 2025-го признал Копенкина банкротом. В ходе разбирательства выяснилось, что требования к бизнесмену есть и у налоговиков – всего около 8,7 млн рублей.

До 2022-го Копенкин занимался бизнесом в России, после начала войны уехал за границу и обосновался в Дубае. Там он обзавелся автомобилем "Роллс-Ройс", апартаментами в небоскребе на побережье и запустил консалтинговый бизнес для предпринимателей и релокантов. С Наги российский бизнесмен познакомился в 2023-м через их общего знакомого стартапера и бывшего PR-специалиста Филиппа Егорова, который отказался от комментариев для этого материала.

От обвинений в связи с SafeMoon Наги открестился рассказал источник, близкий к Копенкину, заверив нового товарища, что давно вышел из компании и не участвовал ни в каком мошенничестве. Свой переезд в ОАЭ американец объяснил проблемами с органами опеки в Канаде, где его и жену якобы собирались лишить родительских прав.

Правда, в Дубае Наги тоже оказалось со слов источника, близкого к Копенкину не слишком комфортно, его жену якобы не устраивал местный климат. Она выросла на ранчо, хотела жить ближе к природе, чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе. Дополнительным фактором не в пользу Эмиратов могло быть соглашение этой страны об экстрадиции с США. Зато подобных договоренностей с Вашингтоном нет у России, на которую и пал выбор Наги. Было ли это его собственное решение или такой вариант подсказал Копенкин, неизвестно. Но россиянин активно включился в организацию переезда в Москву.

Наги хотел по словам источника, близкого к Копенкину жить в обустроенном поселке, в доме с джакузи и просторным участком для игр с детьми. Из нескольких вариантов, которые подыскал нанятый Копенкиным риелтор, Наги выбрал коттедж площадью 1200 кв.м. и участком в 25 соток в элитном поселке "Гринфилд" на западе Москвы. Аренда составляла 900 000 рублей в месяц, а соседом криптобизнесмена оказался глава "Газпрома" Алексей Миллер его дворец находился в нескольких десятках метров от дома Наги.

Дом Кайла Наги в поселке "Гринфилд", рекламное видео, 2024 год

Первый платеж и страховой депозит за дом внес Копенкин рассказал близкий к нему источник. Он же якобы оплатил визы и перелет бизнес-классом для всей семьи Наги. Общие расходы на организацию переезда российский бизнесмен оценил следует из его переписки с Наги, с которой ознакомилась "Система" в 5,5 миллионов рублей.

Есть две версии причины такой вовлеченности Копенкина в дела Наги. По словам источника, близкого к Копенкину, американец предложил тому поучаствовать в своем новом криптопроекте под рабочим названием Stablecoin. Стартап обещал инвесторам быстрый доход: возврат вложений за полтора-два месяца с последующим утроением. Копенкин заинтересовался и решил организовать новому партнеру "комфортное пребывание" в России. Наги же утверждает следует из копий протоколов допросов, опубликованных телеграм-каналом "ВЧК-ОГПУ", что у Копенкина была другая мотивация: за свои услуги он еще в Дубае получил от американца $1 млн наличными. Это только первый пример разногласий, которые возникли между героями и в дальнейшем легли в основу двух уголовных расследований – в Дубае и России.

Документы для Наги были готовы следует из копии переписки между Наги и Копенкиным, с которой ознакомилась "Система" к 14 апреля 2024-го, и через четыре дня семью Наги ждал прямой рейс Emirates в Москву.

Московское гостеприимство

"Это настоящее благословение", – написал Наги в мессенджер Копенкину после прилета в Москву. У американца действительно имелся повод для радости, ведь его путешествие в далекую Россию чуть было не сорвалось. За два дня до вылета на Дубай обрушились аномальные ливни, город затопило и аэропорт приостановил работу. Впрочем, к утру 18 апреля ситуация нормализовалась, и гигантский A380 с семейством Наги на борту вылетел в Москву.

Самолет Emirates приземлился в Домодедове днем. Гостей из Дубая встречали двое мужчин. Первый был водителем, а второй переводчиком и личным ассистентом для Наги. Они должны были помочь американцу обустроиться на новом месте – купить продукты, бытовую технику и детские принадлежности. Приставленных к семье Наги людей Копенкин не знал рассказал близкий к нему источник – их нанял его давний бизнес-партнер и бывший российский силовик Виталий имя изменено из соображений безопасности героя. "Система" пыталась связаться с Виталием, но тот проигнорировал запросы.

Кто такой бизнес-партнер Копенкина и почему не живет в России Виталий родился на Северном Кавказе и до конца 2000-х работал по словам близкого к нему источника в одном из республиканских МВД следователем по экономическим преступлениям. Затем ушел в бизнес, сначала работал в энергетике, затем перешел в частную корпорацию, где отвечал за безопасность гостиничного бизнеса. Во время работы в гостиничном бизнесе у Виталия якобы произошел как рассказал близкий к нему источник бизнес-конфликт, после которого бывший силовик был вынужден уехать из России. Виталий зарегистрировался в одной из стран ЕС как индивидуальный предприниматель и занялся консьерж-сервисом трансферы, аренда транспорта, PR-сопровождение для состоятельных клиентов. Партнером по этому бизнесу стал Копенкин. Они познакомились по словам двух близких к ним источников в середине 2010-х: адвокатское бюро Копенкина оказывало услуги Виталию. В дальнейшем у них было еще несколько совместных проектов. После начала войны с Украиной Копенкин сначала отправился к Виталию, а затем осел в Дубае.

Виталий – не случайный персонаж в истории с релокацией Наги, а важный участник событий. По инициативе Копенкина бывший следователь якобы согласился стать соинвестором в новый криптопроект Наги. Если верить источнику, близкому к российским бизнесменам, одними разговорами дело не ограничилось, и Копенкин с Виталием якобы передали Наги $3 млн. Происхождение этих средств собеседник "Системы" объясняет туманно: от предыдущих совместных бизнесов. Не слишком ясна ситуация и с подтверждением инвестиций. Первый миллион долларов Копенкин якобы передал Наги еще в Дубае, наличными в чемодане. При этом факт передачи денег никак не зафиксировали, признает близкий к Копенкину источник.

Подтверждением передачи оставшейся суммы служит копия расписки с которой ознакомилась "Система", к подлинности которой есть вопросы.

О чем говорится в расписке и какие она вызывает вопросы В документе, составленном на английском языке, указано, что Наги получил $2 млн наличными от Копенкина "через уполномоченного представителя". Из расписки следует, что $2 млн были оформлены как персональный заем с возвратом в течение двух месяцев. Документ, который обычно составляют от руки, напечатан и содержит лишь один рукописный элемент - подпись в конце, визуально похожую на подпись Наги. Кроме того, в паспортных данных американца, которые приводятся в расписке, допущена ошибка номер паспорта содержит одну лишнюю цифру, обратила внимание "Система". Помимо $2 млн расписка содержит еще одну сумму - $150.000, которые якобы потратили на переезд, транспортные расходы и аренду жилья для Наги. По курсу на дату подписания 20 апреля 2024-го расписки это более 14 млн рублей. В тот же день Наги обсуждал с Копенкиным расходы на переезд, и в переписке фигурировала сумма в 2,5 раза меньше – 5,5 млн рублей.

Расписка датирована 20 апреля 2024 года. Если документ подлинный, то выходит, что Наги подписал его на третий день своего пребывания в Москве. В тот день Наги активно переписывался с Копенкиным, но расписка в диалоге с копией переписки ознакомилась "Система" не упоминалась. Зато речь зашла о дубайской вилле американца. Наги предложил сдать ее в аренду, пока "не наступит время продавать". Копенкин и в этот раз вызвался помочь и предложил оформить на себя доверенность на распоряжение виллой. Уже через день американец под руководством Копенкина дистанционно подписал необходимый документ.

Пока Наги обустраивался в Подмосковье, Копенкин занимался предпродажной подготовкой виллы. Из их переписки следует, что американец был в курсе происходящего: 9 мая Копенкин сообщил Наги о подготовке фотографий для рекламного объявления, 12 мая они с Наги обсудили диапазон цен на виллу, а примерно через две недели Копенкин сообщил Наги о четырех потенциальных покупателях. Уже на следующий день был подписан договор купли-продажи, а 16 июля стороны закрыли сделку. Покупателями стала семья врачей они не отреагировали на вопросы "Системы", отправленные на их адреса электронной почты, которые заплатили за виллу 6,7 млн дирхамов ($1,8 млн).

Финальный документ о продаже виллы от лица Наги подписал следует из документов, с которыми ознакомилась "Система" Копенкин, он же получил деньги по словам близкого к Копенкину источника от сделки. Наги это не устроило.

Силовые приемы

20 сентября 2024 года около 15 часов в полицейский участок дубайского района Джабаль-Али там расположена вилла Наги поступило сообщение о мошенничестве. Суть заявления сводилась к тому, что американец Кайл Наги предоставил своему другу Александру Копенкину генеральную доверенность на виллу для последующей сдачи в аренду, но тот в обход договоренностей продал виллу и присвоил деньги себе. Из заявления следует, что, узнав о сделке, Наги попытался связаться с Копенкиным, но его телефон был выключен. Тогда представитель американца подал заявление о мошенничестве в полицию Дубая.

Полицейский участок района Джабаль-Али

Источник, близкий к Копенкину, настаивает на том, что Наги был в курсе готовящейся сделки и одобрил ее. По словам собеседника "Системы", вилла фактически была залогом по займу, который Копенкин выдал Наги – тех самых $3 миллионов, которые, как утверждает сторона Копенкина, были вложены в новый криптопроект американца и оформлены как займ. После просрочки платежа, которую якобы допустил Наги, Копенкин получил право на средства от продажи недвижимости, говорит собеседник. К похожим выводам пришла следует из копии отчета, с которой ознакомилась "Система" эмиратская аудиторская фирма Unity Auditing, которая по заказу Копенкина изучила предоставленные им же документы и копию его переписки с Наги.

К каким выводам пришли аудиторы Продажа виллы не была мошенничеством, а Копенкин не присваивал средства Наги без его ведома, решили следует из копии отчета, с которой ознакомилась "Система" в Unity Auditing. К такому заключению аудиторы приходят на основании нескольких фактов: 1) Доверенность, которую Наги выписал на Копенкина, составлена на арабском и английском языках. Последний – родной для Наги, поэтому он должен был понимать, что документ позволял Копенкину продать недвижимость. 2) Изучив переписку между Копенкиным и Наги, аудиторы пришли к выводу, что американец выдал Копенкину доверенность в обмен на свои обязательства перед ним и был осведомлен обо всех процедурах, которые Копенкин предпринимал для продажи виллы. 3) Наги прямо участвовал в сделке, указывают аудиторы: согласовал с застройщиком документы для регистрации сделки, подписал договор брокерского обслуживания и единый договор купли-продажи. 4) В отчете указано, что на следующий день после сделки Наги написал Копенкину, что погасил обязательства перед ним. По мнению аудиторов, это доказывает, что продажа виллы происходила в рамках взаиморасчетов между Наги и Копенкиным. Кроме этого, аудиторы отмечают: Наги представил полиции Дубая не полную переписку с Копенкиным, а лишь ее фрагменты, и никак не подтвердил свои попытки связаться с Копенкиным по поводу возврата стоимости проданной недвижимости. Впрочем, и предоставленная Копенкиным переписка фрагментирована, следует из отчета Unity Auditing. Unity Auditing, застройщик Nakheel и брокер не отреагировали на вопросы "Системы", отправленные им на почту. Наги и его адвокаты в Дубае и России тоже не предоставили ответы.

Копенкин покинул Дубай на следующий день следует из копии рапорта местной полиции после продажи виллы. Источник, близкий к Копенкину, говорит, что тот улетел в Европу на каникулы и вернулся в ОАЭ 30 сентября 2024 года. Сразу по прилету в аэропорт Дубая бизнесмен был задержан, рассказывает собеседник "Системы". На следующий день Копенкина отпустили из полиции, запретив ему покидать страну до вынесения судом решения по заявлению Наги.

В конце 2025-го прошло по словам источника, близкого к Копенкину и Виталию первое заседание по "дубайскому" делу, в ходе которого суд приостановил рассмотрение дела и отправил его в прокуратуру для дополнительного расследования. Выяснить текущий статус дела не удалось Прокуратура Дубая переадресовала вопросы в местную полицию, где не ответили на запрос. Также поступили в суде Дубая. Стороны по делу тоже не стали отвечать на вопросы "Системы".

Еще один неприятный сюрприз Наги организовал Копенкину в России. В августе 2024-го американец написал заявление в подмосковную полицию следует из копии полицейского постановления, с которым ознакомилась "Система" о краже. Правоохранители завели уголовное дело, классифицировав его как разбой, и вскоре арестовали подозреваемых – тех самых водителя и переводчика, которые встречали Наги в Домодедово и помогали ему обустраиваться в Москве.

Во время очных ставок документы опубликовал телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", российский адвокат Наги не ответил на вопросы "Системы" с ними Наги рассказал свою версию событий: 23 апреля 2024 года водитель и переводчик, которые помогали Наги с "домашними делами", приехали к американцу домой и якобы потребовали перевести деньги "Алексу Копенкину" в качестве платы за некую "Золотую визу" В российском законодательстве отсутствует понятие "Золотая виза", но так нередко называют вид на жительство в обмен на инвестиции для иностранцев. По словам Наги, гости показали ему нож и пистолет, после чего он, опасаясь за себя и свою семью, в течение следующих недель перевел "Алексу" в общей сложности $1,5 млн. При этом американец рассказал следователям, что ранее уже якобы платил Копенкину за "Золотую визу" – $1 млн наличными еще в Дубае. Общую сумму ущерба от общения с Копенкиным и его людьми с учетом проданной виллы Наги оценил в $4,3 млн по версии Наги, в эту сумму входит $1 миллион, переданный им в Дубае наличными, 1,5 миллиона, переведенные на счета криптокошельков уже в Москве и 1,8 миллиона – стоимость виллы.

Водитель и переводчик утверждали, что были в хороших отношениях с Наги, и отвергали следует из опубликованных "ВЧК-ОГПУ" материалов, их адвокаты отказались от комментариев его обвинения. Отчасти их слова подтверждает переписка с ее копией ознакомилась "Система" Наги с Копенкиным: уже после предполагаемого налета, в начале мая американец просит вызвать "Заура" так зовут его переводчика, чтобы пополнить запас продуктов: "Дети едят как звери".

Слова Наги - единственное свидетельство угроз в его адрес, утверждает источник "Системы", близкий к обвиняемым. По его версии, помощники не угрожали американцу, а заявление в полицию он написал, так как отчаялся вернуть "деньги за виллу и паспорта". Ключевой вопрос – именно в паспортах, считает еще один источник, близкий к обвиняемым. По его словам, Наги передал документы помощникам по договоренности с Копенкиным – тот якобы обещал американцу и его семье оформить российское гражданство. За это Копенкин получил "огромные деньги", отмечает один из источников "Системы", ссылаясь на материалы дела. В них, по словам двух собеседников, содержится переписка между Наги и Копенкиным, где они обсуждают варианты легализации Наги в России и согласовывают оплату "за ускорение процесса".

Процесс не двигался, Наги занервничал и потребовал документы обратно, а когда Копенкин продал виллу и перестал выходить на связь – обратился в полицию, пересказывают свою версию событий два источника "Системы", близких к обвиняемым. Сам Наги тоже говорил следователям следует из материалов, опубликованных "ВЧК-ОГПУ", что хотел вернуть "документы и паспорт". Проблема была для американца критичной, так как он не мог получить новые документы через посольство из-за розыска по делу SafeMoon, поясняет один из источников "Системы".

Этот же собеседник говорит, что у помощников Наги документов не было – их якобы передали человеку, связанному с Виталием. Второй источник считает, что бывший следователь с Копенкиным хотели "получить как можно больше легких и шальных денег" и ради этого "вслепую использовали" водителя и переводчика Наги, которые оказались "расходным материалом".

Источники, близкие к Копенкину и Виталию, отвергают версии о вымогательстве и "Золотой визе" и настаивают на том, что те сами стали жертвами мошенничества со стороны Наги, который якобы не выполнил свои обязательства - не вернул займы под запуск криптопроекта.

Но в одном собеседники "Системы" сходятся: самостоятельно обратиться в российскую полицию Наги вряд ли мог.

PR-волшебник

В начале 2025-го информация о злоключениях Наги в России просочилась в прессу. Это произошло с подачи близкого к силовикам телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", который опубликовал копии материалов из российского уголовного дела. Источник, близкий к "ВЧК-ОГПУ", сообщил, что данные поступили от оппонентов Копенкина, но назвать их отказался. Через несколько недель в интернете появились сайты, целиком посвященные Копенкину и Виталию: там утверждалось, что бизнесмены участвовали в мошеннических схемах и даже якобы убедили Наги вложиться в созданный им же SafeMoon. Сейчас эти сайты недоступны.

Вбросы ощутимо ударили по репутации Копенкина, жалуется близкий к нему источник. По его версии, за демаршем Наги и последующей информационной кампанией может стоять украино-американский бизнесмен из PR-индустрии Ростислав Русев. Из слов собеседника "Системы" следует, что по сути знакомство Копенкина с Наги случилось благодаря Русеву – сначала он якобы представил американца их общему знакомому стартаперу Филиппу Егорову, а тот уже свел Наги с Копенкиным.

Именно Русев запечатлен на фото вместе с Наги, где они прогуливаются по ГУМу летом 2024-го. Сам Русев не отреагировал на многочисленные попытки "Системы" связаться с ним.

Кто такой Русев и как он связан с "диджеем Путина" 42-летний Ростислав Русев родился в Одессе и в середине 1990-х годов переехал вместе с родителями в США. Первые шаги в бизнесе Русев делал в штате Нью-Джерси маркетологом в строительной фирме выходца из СССР Олега Писляка. В 2010-м Русев стал вице-президентом госпиталя Meadowlands Hospital Medical Center в Нью-Джерси, который в том же году приобрела группа эмигрантов из стран бывшего СССР. Впоследствии госпиталь стал развивать "родильный туризм" для граждан России и оказался вовлечен в несколько скандалов СМИ обвиняли госпиталь в "сомнительных деловых практиках" и финансировании местных политиков. В 2014 году бывшая сотрудница госпиталя подала иск о сексуальных домогательствах. В рамках конфликта Русев пытался добиться от ее коллеги ложных показаний против заявительницы. Тот отказался и был уволен. Русев же запустил с совладельцами госпиталя еще один проект - музыкальный. Он заключался в раскрутке музыканта с российскими корнями, выступавшим под псевдонимом DJ Fenix, которого из-за выступления в Кремле называли "диджеем Путина". Приход Русева в мир криптовалют начался с того, что он стал админом криптосообщества группы Crypto Coin Trader в фейсбуке, впоследствии ставшим одним из крупнейших. Затем Русев запустил рекламное агентство со специализацией в криптоиндустрии. Оно открыло офисы в "Нью-Йорке, Москве и Азии" и поучаствовало в продвижении нескольких криптопроектов. Русев, которого называли "крипто-волшебником" и "пионером пиара" в сфере блокчейна, участвовал в нескольких криптопроектах и лично.

Из данных корпоративного реестра Флориды можно сделать вывод, что Русев знаком с Наги как минимум с января 2022 года тогда во Флориде была зарегистрирована фирма Sansara Holding Inc, менеджерами которой выступали Наги и тезка Русева. При этом источники "Системы" допускают, что их контакты могли начаться раньше – в период становления SafeMoon. По словам бывшего топ-менеджера SafeMoon, Русев мог участвовать в проекте на раннем этапе, однако его роль собеседнику "Системы" неизвестна. Другой источник, знакомый с руководством проекта, говорит, что в команде SafeMoon Русева воспринимали как человека Наги с выходами на азиатское криптосообщество, хотя использовались ли эти связи, собеседник не знает.

Косвенное подтверждение интереса Русева к SafeMoon содержится в открытых источниках. В профильном чате о SafeMoon можно найти скриншоты сообщений Русева в Twitter, где он интересуется онлайн-сессией SafeMoon с инвесторами, позирует с техническим директором проекта и намекает на свою осведомленность о внутренних процессах.

В криптосообществе даже выдвигалась версия, что Русев мог стоять за псевдонимом SafemoonDev, которым пользовался главный разработчик проекта. Однако Минюст США установил, что этот аккаунт принадлежал Наги.

Русев продолжил общаться с Наги и после того, как американец осел в России. Для Русева это не чужая страна – там родилась его предполагаемая жена, которая сейчас живет и ведет бизнес владеет и руководит косметологической клиникой в Москве. Русев и сам регулярно бывает в России, за один только 2023-й бизнесмен прилетал туда минимум 16 раз следует из утечек информации.

Четыре источника "Системы" говорят, что Русев неоднократно навещал Наги в его подмосковной резиденции, возил американца в Москва-Сити "на какие-то встречи" и периодически организовывал ему досуг. Собеседники также считают, что именно Русев мотивировал Наги обратиться в российскую полицию и помог написать заявление о краже. "Американец сам не мог пойти в правоохранительные органы. Он по-русски не говорит вообще", – утверждает источник, знакомый с материалами российского уголовного дела. По его сведениям, Русев также проходит свидетелем по делу Наги и "скорее всего помог ему нанять адвоката".

Герои этой саги сейчас

Александр Копенкин находится по словам близкого к нему источника в ОАЭ, где на него наложен "travel ban" запрет на выезд по обвинению в мошенничестве с виллой и злоупотреблении доверием Наги. Наказание по соответствующим статьям может в сумме достигать пяти лет заключения. Копенкин намерен по словам близкого к нему источника доказать свою невиновность в суде и после этого предъявить финансовые требования своему американскому оппоненту. Параллельно Копенкин развивает сервис InTrouble юридической помощи для частных лиц и компаний в ОАЭ. В России бизнесмен в конце 2025 года был признан банкротом.

Виталий объявлен российскими правоохранителями в международный розыск - они вышли на партнера Копенкина в ходе расследования дела Наги и предъявили целый пучок обвинений нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, получение сведений, составляющих гостайну, дача взятки в особо крупном размере. Европейский бизнес Виталия с мая 2025-го проходит процедуру банкротства.

Нанятые Виталием водитель и переводчик более полутора лет находятся по словам близких к ним источников под арестом в СИЗО по обвинению в разбое в особо крупном размере.

Наги, если верить сообщениям американских СМИ, находится в розыске ФБР. Сама спецслужба в сентябре 2025-го лишь указывала, что Наги находится на свободе и обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Расследование дела SafeMoon выявило десятки пострадавших, а оценка выведенных из проекта средств превышает $179 млн. В ФБР и Минюсте США отказались от комментариев.

Российский след Наги теряется. Вернул ли он свои документы и есть ли у него легальные основания, чтобы находиться в России – неизвестно. Источники "Системы" не слышали о местонахождении Наги с осени 2024-го. Единственное, что известно одному из них: американец съехал из своего подмосковного особняка.