Сахалинца оштрафовали за публичную рефлексию о 9 мая

Суд в Сахалинской области оштрафовал местного жителя Павла Бойко на 30 тысяч рублей за рассуждения о 9 мая в мессенджере.

Согласно решению суда, Бойко опубликовал в районном чате мобильного приложения "WATCAP" (вероятно, подразумевается мессенджер WhatsApp – РС) свои мысли по поводу 9 мая, поставив при этом "вот это правильно" (вероятно, подразумевается эмодзи или мем – РС).

"Нам совершенно нечего праздновать, нам стыдно должно быть обмениваться поздравлениями – где наша победа, она в чём? Мы в оккупации и в спецоперации одновременно", – написал Бойко.

"Кого мы поздравляем? Ветеранов? Их осталось немного, они не пользуются интернетом, мы их подвели. Поздравляем друг друга, а с чем? Так что – минута молчания и точно не вместе с зомбоящиком", – продолжал Бойко. В своём посте он также отметил, что "основная масса наших граждан струсила, чтобы коллективно сказать своё НЕТ этой войне".

Суд счёл рефлексию дискредитацией российской армии. Бойко грозил штраф до 50 тысяч рублей, однако суд учёл "наличие смягчающих и отсутствие отягчающих" обстоятельств в его действиях.