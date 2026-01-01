Глава подконтрольной России части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 января нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы на побережье Чёрного моря.

По словам Сальдо, атака была совершена с применением трёх беспилотников. В результате погибли 24 человека, в том числе ребёнок, более 50 получили ранения. Среди пострадавших, как заявили в администрации региона, четверо детей.

Сальдо утверждает, что ВСУ ударили "по месту, где мирные жители встречали Новый год". "Удар был нанесён после работы разведчика – почти под бой курантов", – добавил он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В ВСУ на момент публикации сообщение не комментировали.