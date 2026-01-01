Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сальдо заявил об ударе ВСУ по гостинице в Хорлах: погибли 24 человека

Последствия удара по селу Хорлы Херсонской области. Фото из телеграм-канала Владимира Сальдо
Последствия удара по селу Хорлы Херсонской области. Фото из телеграм-канала Владимира Сальдо
Слушать
56 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Глава подконтрольной России части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 января нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы на побережье Чёрного моря.

По словам Сальдо, атака была совершена с применением трёх беспилотников. В результате погибли 24 человека, в том числе ребёнок, более 50 получили ранения. Среди пострадавших, как заявили в администрации региона, четверо детей.

Сальдо утверждает, что ВСУ ударили "по месту, где мирные жители встречали Новый год". "Удар был нанесён после работы разведчика – почти под бой курантов", – добавил он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В ВСУ на момент публикации сообщение не комментировали.

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live

live Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG