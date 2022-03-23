Салливан: США изучают вопрос об исключении России из G20

Соединенные Штаты выступают за исключение России из Группы двадцати крупнейших экономик мира - G20 - и намерены обсудить данный вопрос со своими партнёрами. Об этом заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.

По мнению Салливана, Россия больше не может участвовать в международных институтах и в международном сообществе как обычно.

22 марта власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из G20 из-за военного вторжения в Украину и получили "положительный ответ", сообщал Reuters со ссылкой на польского министра развития и технологий Петра Новака. "Если Россия останется членом этой организации, она будет менее полезна", - отметил собеседник агентства.

Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "Большой семерки" в Брюсселе.

Однако, по мнению аналитиков, перспективы исключения России сомнительны: при голосовании по этому вопросу такие страны, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, вероятно, воспользуются правом вето.

G20 - это группа крупнейших экономик мира, целью которой служит координация действий по важнейшим вопросам, влияющим на мировую экономику.

Очередной саммит Группы двадцати состоится в конце года в Индонезии. Президент России Владимир Путин намерен участвовать в нём, передаёт Reuters со ссылкой на российского посла в Джакарте Людмилу Воробьёву. В прошлом году Путин участвовал в саммите G20 в Риме по видеосвязи.