Салливан: выступление Байдена в Польше не будет ответом на речь Путина

Выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, которое должно состояться 21 февраля, не станет прямым ответом на сегодняшнее выступление российского президента Владимира Путина, в котором тот, помимо прочего, заявил о приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических ядерных вооружений. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, - сообщает AFP.

Он сказал, что Байден не будет говорить о каких-то деталях, связанных с войной в Украине, а скорее очертит более широкую картину противостояния демократий и авторитарных режимов, в том числе "осудит агрессоров, которые стремятся разрушить фундаментальные принципы".

Ранее американские официальные лица также сообщали, что речь Байдена будет включать и слова, обращённые к российскому народу.

Говоря о послании Путина, Салливан назвал "абсурдными" обвинения российского президента в адрес Запада в агрессии против России. "Никто не нападал на Россию" - отметил советник Белого дома. По его словам, Путин сам выбрал войну, которая может прекратиться, если российский президент решит её прекратить и вывести войска.

Накануне Джо Байден посетил с неожиданным визитом Киев, где заверил руководство Украины в поддержке Соединённых Штатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом союзе сожалеют о решении Москвы приостановить участие в Договоре об СНВ. Он также добавил, что выступление Путина стало свидетельством эскалации со стороны России и её готовности к продолжению войны.

МИД России заявил, что вызвал посла США в Москве Линн Трейси. В сообщении ведомства говориться, что ей "сделан демарш в связи с расширяющейся

вовлеченностью Вашингтона в ситуацию на Украине" - речь идёт о поставках вооружений и "передаче целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры". Реакции посольства США пока нет.