Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз после нападения 

Писатель Салман Рушди, на которого в августе было совершено нападение, в результате него ослеп на один глаз, сообщил литературный агент Рушди Эндрю Уайли.
Кроме того, по словам Уайли, у писателя "утратила подвижность" одна рука. Представитель Рушди не стал отвечать на вопрос, где сейчас находится пострадавший.
Атака на Салмана Рушди была совершена 12 августа во время его лекции в Нью-Йорке. Нападавший - 24-летний житель США ливанского происхождения - нанёс писателю несколько ножевых ранений и был задержан на месте преступления. Рушди был госпитализирован, в течение нескольких дней он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
- Лауреат Букеровской премии, 75-летний британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, в 1988 году написал роман "Сатанинские стихи", который радикальные мусульмане сочли богохульным и оскорбляющим пророка Мухаммеда. В Иране, где роман был запрещен к печати, в 1989 году тогдашний верховный лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 миллиона долларов. С тех пор писатель был вынужден жить под охраной полиции. В 2000 году он переехал из Великобритании в США.
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