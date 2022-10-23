Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз после нападения 

Писатель Салман Рушди, на которого в августе было совершено нападение, в результате него ослеп на один глаз, сообщил литературный агент Рушди Эндрю Уайли.

Кроме того, по словам Уайли, у писателя "утратила подвижность" одна рука. Представитель Рушди не стал отвечать на вопрос, где сейчас находится пострадавший.

Атака на Салмана Рушди была совершена 12 августа во время его лекции в Нью-Йорке. Нападавший - 24-летний житель США ливанского происхождения - нанёс писателю несколько ножевых ранений и был задержан на месте преступления. Рушди был госпитализирован, в течение нескольких дней он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.