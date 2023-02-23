Самарский депутат от КПРФ слушал послание Путина с лапшой на ушах

Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин выложил в сеть видео, на котором он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Этот поступок возмутил депутата Госдумы от "Единой России" Александра Хиштейна, котоый потребовал от руководства КПРФ наказать Абдалкина.

Глава пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко назвал поступок Абдалкина "глупостью" и обвинил его в желании "поймать сиюминутную популярность" в интернете. Это не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии, заявил Ющенко РИА "Новости".

Абдалкин сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал видео Абдалкин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госдумы отметил "исключительно принципиальный характер" послания Путина и подчеркнул, что антипрезидентских "выпадов больше не будет".