Самарскую экоактивистку обвинили в изготовлении взрывчатки для СБУ

Против самарской экологической активистки Ирины Измайловой возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, сообщает "Медиазона".

По версии ФСБ, в мае Измайлова у себя дома сделала перекись ацетона по инструкции некоего "куратора из СБУ" по имени Виталий. Части вещества, которое она должна была передать незнакомым людям для совершения диверсий, якобы были обнаружены у Измайловой во время обыска.

По данным "Медиазоны", которая ссылается на адвоката обвиняемой, экоактивистка признала вину, но вместе с тем отказалась от заключения досудебного соглашения. Также издание отмечает, что бывший сожитель Измайловой, самарский активист Александр Кудашев, вступил летом в "Русский добровольческий корпус", который принимает участие в боевых действиях против российской армии на территории Украины.

В материалах уголовного дела, возбуждённого против Измайловой, говорится, что она придерживается "радикальной проукраинской идеологии".