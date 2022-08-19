Самая большая ошибка русских. Споры по следам поста Ксении Лариной

Бывшая журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина написала в Фейсбуке пост, который вызвал большой резонанс.

Ксения Ларина

Нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества

Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян, - в том, что мы не осознаём, что нас нет. Мы ведём эфиры, гарцуем перед камерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности и вредности России, выражаем недовольство, истерим вокруг шенгенских виз, отмены русской культуры и прочей «русофобии», требуем соблюдения гражданских прав … Но не осознаём главного: нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять. И каждый русский сам, лично будет защищать своё право быть человеком. Никто не обязан нам помогать.

Некоторым комментаторам кажется, что Ларина нашла самые верные слова для того, что сейчас происходит с россиянами.

Ирина Киссель

Ксения - человек.

Какой у неё камертон точный оказался в отличие почти всей либер-тусовки

Татьяна Аникина

Раз весь народ не вышел 24 февраля на улицы, то и конец нам, как народу

Ты написала то, что я для себя поняла ранним утром 24 февраля. Даже не так: понимать, в какую пропасть небытия мы, как "русский народ", сползаем, я начала много раньше. Грузия, Крым, малазийский Boeing, Олимпийские игры на крови, как шагреневая кожа сжимающийся протест — перечислять "звоночки" и признаки долго и непродуктивно. Хотя бы потому, что немедленно придут возражающие и скажут очередное "а вот мы!.." Я для себя на этих спорах поставила жирный крест. Утро же 24-го можно сравнить с обвалом последнего уступа, за который кончиками пальцев цепляется висящий над пропастью. Раз вся страна, весь народ - прости за пафос - не вышел тем утром на улицы с единственным плакатом "нет!", то и конец нам, как народу

Катя Марголис

Предельно честный пост. Моя поддержка и понимание!

Сейчас милые, хорошие.ru и даже друзья на Вас обидятся и бросятся самозащищаться, кукушка будет хвалить петуха и всё пр привычному кругу, на осознание Вашей правоты уйдут годы.

И действительно, многие оказались не готовы считать себя частью того "мы", о котором пишет Ларина. Особенно сильно обиделись те, кто много лет выступал и боролся против путинского режима.

Зоя Светова

Это не правда. Очень вредная чушь. Таким высказыванием ты перечеркиваешь тех, кто боролся за то, чтобы ты могла уехать из этой страны и сегодня эту чушь писать, ты перечёркиваешь память о тех, благодаря которым ты работала на Эхо Москвы и писала и говорила то, что ты хотела. Ты в конце концов оскорбляешь тех, кто сегодня сидит в России за свои убеждения. Эти люди - не русские? Они- инопланетяне?

Наталья Пивоварова

Нас миллионы - тех, которые никогда не принимали этот варварский, агрессивный режим

Дорогая Ксения Ларина, я категорически не согласна с вашим утверждением, что нас нет! Это как это? Почему? Мы есть, и нас миллионы тех, которые никогда не принимали этот варварский, агрессивный режим. И сейчас это доказывают каждый день люди в России, которые находятся в опасности. А сколько людей сидит в чудовищных условиях по сфабрикованным делам. А Ирина Славина? А молодые – которым сломали жизнь – они в тюрьмах, без работы с маленькими детьми, часто с больными родителями и тп. Да, таких людей меньшинство. А где было иначе? Подскажите! А что европейцы во время войны не сидят в кафе, не улыбаются, не лежат на пляже, не влюбляются и не радуются детям, котикам, вкусным коктейлям и свежеприготовленной рыбе? Я про покупку газа уже и не говорю(((( Да, согласна, что нам никто не должен помогать – слишком трудоемко и затратно помогать людям, которые выступили против войны своей страны. Понимаю. НО я ЕСТЬ и никому ничего не должна доказывать. Вы предлагаете мне, например, забыть, что мой дед был уничтожен в ГУЛАГе, что мой отец и его братья прошли всю войну, освобождая от фашизма не только свою землю, но и Европу, что мой брат объявлен в розыск и заочно арестован за позицию всей своей жизни, что многие потеряли работу, вышвырнуты в нищету и невозможность получить мед.помощь. Что многие живут на чужбине без денег, дома, близких, что их уклад жизни разрушен и они лишены дела своей жизни. Да, я не сравниваю наше положение с ситуацией в Украине. Да, это несопоставимые потери. Там - ад!!!! НО все, встречающиеся мне украинцы, все мои друзья всё адекватно понимают, часто сочувствуют и благодарят нормальных россиян за поддержку и помощь.

Мы есть и нас очень много, и голоса эти слышны ежедневно

Мы есть и нас очень много, и голоса эти слышны ежедневно. И признавая катастрофическую вину своей страны (а значит и мою), испытывая стыд и ненависть по отношению к режиму, я утверждаю, что никогда с 15 лет, с того дня, когда вышли советские диссиденты «За нашу и вашу свободу», - я никогда не отождествляла себя с этим режимом и ему не служила. Я кому должна доказывать все это? Только себе, только сохраняя свое миропонимание, свое жизненное кредо, не отступая до последнего – в каком бы безысходном положении я не была, с какими бы неразрешимыми сложностями я не сталкивалась за эти почти 6 месяцев. Я кому должна рассказывать, что в молодости, в 70-е ночами перепечатывала самиздат- сколько таких!, что более 40 лет я учу студентов свободе, достоинству и необходимости защищать свою страну от уродов и оккупантов - сколько таких!Кому??? Я есть. Мы есть, как бы нас сейчас не унижали, как бы на нас не плевали и как бы нам не запретили проехать на лечение в европейскую страну (практически получить мед визу невозможно). Что нужно доказывать? Что в России я жила нищенски, что ничего у меня нет, что всегда старалась, как мне кажется к концу жизни, жить не по лжи? Что за 6 месяцев я была в кафе в Армении трижды - по приглашению выпускницы. Ни одного дня я не радовалась жизни и на берегу не отдыхала. Таких людей много. И я не о тех, кто подготовился и хорошо устроился, не я им судья, если они не преступники. Я о тысячах нормальных, честных, лишившихся работы, уязвимых людях разных возрастов, которых никто не ждет (кроме самых близких), которые оказались за чертой.

Как достичь свободы в своем доме, если нам все время доказывают соотечественники, что нас нет?

Вы что не жили в этой стране, не знаете, что в ней происходит, не понимаете, в каком положении находятся думающие люди? Все всё знают. И это какой-то бред, доказывать, что мы есть. И не я – есть, а - Мы есть! И внутри и вне! Мы – вместе, сплоченные, верящие в свободу и справедливость, противостоящие войне – мы, а не поодиночке, хотя мы разные, и во многом не сойдемся. Но не в главном. И потому - МЫ. И если мы это забудем, то этот зловонный режим будет существовать десятилетия. Я не хочу оправдываться, не хочу доказывать, что я достояна свободы))), я хочу просить прощения, но не хочу подачек. Мне кажется, я уверена, что множество российских граждан достойны свободы. Да, хотелось бы - в своей стране, а в Европу на пару недель в отпуск. Но как достичь этой свободы в своем доме, если мне/нам все время доказывают соотечественники, что нас нет? Только - солидарность!

Андрей Десницкий

На всякий случай.

Мы есть.

Нас больше, чем кажется.

Нас друг у друга достаточно.

И мы субъекты, а не объекты истории.

Кто считает иначе - имеет право. Если это мнение помогает ему выстоять в борьбе за существование Родины и пережить горечь потерь, я слова не скажу в упрёк.

А остальные пусть идут лесом.

Ася Штейн

Я есть и не собираюсь прекращать существовать

Леонид Мазор

Я не согласен с этим постом!!! Не согласен, что "меня больше нет"... Еще, слава Богу, не появилась та сила, которая может уничтожить меня, как личность!!!! И я не собираюсь никому ничего доказывать!!! И уж тем более отождествлять себя с подонками и зверями, с дураками и конформистами... Я отрицаю коллективную ответственность, которая ведет к посыпанию головы пеплом и при этом кликушествовать в ожидании похвалы... Мне небезразлично то злодейство , что творит страна, с которой была связана моя судьба, и я делаю всё, для того чтобы другая страна, в которой я родился, и люди, живущие в ней - мои друзья, победили зло, и я всячески им в этом помогаю!!!! Потому что, несмотря на все обстоятельства - остаюсь Человеком!!!

Олег Лекманов

Без пафоса, но вполне уверенно

Я – есть. И друзья мои есть. А если кого-то больше нет, то пусть говорит за себя

И лучше бы сейчас тех россиян, которые не поддерживают войну (особенно, живущих в РФ) сейчас поддержать, а не смешивать с навозом.

Людмила Петрановская

Мне кажется, Ксения, вам нехорошо. Что, в общем, понятно. Но не стоит так обобщать.

Если речь о разрешенно оппозиционной российской журналистике вроде "Эха', то да, ее больше нет. Как сейчас ни веди эфиры - интерес схлынет, как только закончится острая стадия кризиса. "Либеральной тусовки", которая вполне себе хорошо себя чувствовала все эти годы, пока за МКАДом людей гнобили и готовили быть пушечным мясом, больше нет. Может, и к лучшему.

Тот, кого нет, не говорит и не чувствует боли

Какие-то споры ещё догорают, визы-шмизы. Кто поумней, в них молчит.

Так что да, все мы утратили часть идентичностей, даже те, кто этого ещё не понял. Но мы, конечно, есть.

Тот, кого нет, не говорит и не чувствует боли.

Многие ставят Ксении Лариной в упрек то, что о коллективной ответственности россиян она говорит, находясь за границей.

Игорь Иртеньев

Не Лариной, давно уже живущей в Португалии, открывать рот на эту тему. Даже наша любимая Вика Ивлева, вытаскивающая людей из-под огня буквально на себе, говоря, что все без исключения россияне должны только стоять на коленях пред Украиной, немного все же перебарщивает.

Кирилл Шулика

Все-таки уехавшие русские, как я уже много писал, отдельная порода. Им вот и хочется сказать, да, вас теперь вместе с русским нет. Для вас это трагедия и вы не знаете, как ее пережить. Единственный ваш план в ожидании того, что мир принесет страдания оставшимся русским. Тем, которые есть. Тогда им полегчает. Поэтому слова Лариной это не мазохизм, а садизм.

Екатерина Винокурова

...Невозможно найти в истории примеры движения, хоть сколько-нибудь массового, суть которого заключалась бы в призывах к ликвидации своего народа в той или иной форме — будь то историческая память, физическое уничтожение и так далее.

В связи с этим хочется проговорить очень простой и грубый тезис.

Вы уехали. Молодцы, «статусные», герои, да кто угодно!

Если вы хотите перестать именовать себя русскими (или представителями какого-либо другого народа) — это ваше частное дело.

Если вы хотите перестать иметь отношение к стране, где вы родились, это тоже ваше дело.

Есть один момент: говоря «А», говорите и «Б».

Сделайте то, к чему призываете — станьте сугубо частными лицами без национальности и гражданства

Если вы считаете, что русские, как нация, достойны унижения, то перестаньте говорить от имени всех, кто родился или живет в России. Выполните вашу собственную программу, сделайте то, к чему призываете — станьте сугубо частными лицами без национальности и гражданства, забудьте русский язык, не давайте оценок чужой для вас истории и политике и не судите о гражданах совершенно чужой, по вашим же словам, страны.

Не зарабатывайте деньги, вещая на чужом для вас языке. Не берите гранты на работу с чужим вам обществом. Если вам звонят журналисты и просят дать комментарий о российских событиях, отвечайте просто: «Дела посторонней страны меня не касаются».

Некоторые из тех, кто отвечает Ксении Лариной, готовы согласиться с ее тезисом, но в уточненном виде: "русских как нации" не было и до войны.

Александр Плющев

Ты про то, что НАС больше как некоей единой для внешнего мира общности нет? Ну тут большой вопрос, а существовала ли она раньше.

Оксана Паскаль

Во многом согласна.

Нашу нацию, нашу страну надо создавать буквально с нуля

Только вот не согласна с тем что "нас" больше нет. "Нас" и не было, как ме кажется (и кстати об этом же много говорил Пастухов). Не было никогда как таковой нации русской (российской) в базовом определении этого понятия, а потому не было и понимания себя как части общего дорогого важного. "Мы" были полунасильно собранной общностью людей, частично вынужденно проживающих на обозначенной территории, разрозненными кучками, каждая из которых считала другую маргинальной. И остаемся такими. И что-то мне подсказывает, что останемся.

Очень мало тех, кто готов принять эту нехитрую мысль: нашу нацию, нашу страну надо строить, образовывать, создавать буквально с нуля, потому что толком ее и не было никогда (ну не считая географических границ). И да, начинать это надо именно с себя. (я конечно тоже слишком утрировала - но неохота вдаваться в детали, это огромный разговор).

Марат Гельман пишет о художнике, который из-за войны решил "перестать быть русским":

Женщина стала мужчиной. Это же более сильная трансформация, и все таки возможна

Возможно ли это? Я вот недавно писал, что биографию изменить нельзя. Но вот рядом со мной человек сменил пол. Женщина стала мужчиной. Это же более сильная трансформация, и все таки возможна. А сосед у меня, старше меня, который десять лет вне России, но никуда не прибился, говорит - когда умерло два ближайших друга, перестал думать о России вообще. Говорит я принимал за любовь к родине - привязанность к школьным товарищам.

А Ксюша Ксения Ларина пишет, что нас нет. Русские кончились и теперь каждый сам за себя. Но это думаю защитный какой-то рефлекс. Ну типа «я не с ними». А может наоборот, это нормально. Может голландцы и там венгры и раньше не чувствовали себя общностью, а были «Сам за себя» а у нас это было гипертрофировано.

Но хорошо это или плохо, Есть ещё язык, есть ещё документы, и все таки есть биография. Надо чтоб в ней что-то значительное произошло вне контекста России, тогда можно о чем-то говорить.

"Кошмарным" называет такое отречение журналист Би-Би-Си Андрей Захаров:

В последние дни вижу посты о том, как россияне публично отказываются быть россиянами. Вот в Юрмале состоится дискуссия на кринжовую тему «Как быть человеку, если он россиянин». Есть и более тонкая форма: колонки, авторы которых (безусловно, россияне) призывают других россиян осознать, что их больше не существует, и они должны заткнуться.

Словосочетание «коллективная ответственность» всем надоело, но ведь она в этом и заключается — в осознании, что ты отвечаешь за свою страну, даже если боролся

С человеческой точки зрения, смена идентичности — довольно понятная стратегия, а я стараюсь быть эмпатичен ко всем, кроме людоедов. Вот знакомый предприниматель из Москвы рассказывает, что получает паспорт одной стран Центральной Азии, где когда-то родился, чтобы на него уже сделать европейский ВНЖ. Ему тяжело носить в кармане российский паспорт из-за проблем с бизнесом. Кому-то — по эмоциональным причинам: как верно заметила Тая Бекбулатова, русские люди не привыкли, когда их не любят (или они думают, что их где-то не любят). Смена идентичности — самая простой выход из этой невротической ситуации: «Я вообще не россиянин, не надо меня презирать».

Но нет ничего более кошмарного, чем вот это публичное отречение. Или, как вариант, проекция своего отречения на остальных, то есть, например, фразы типа: «Все, кто остались в России, — соучастники преступления». Словосочетание «коллективная ответственность» всем надоело, но ведь она в этом и заключается — в осознании, что ты отвечаешь за свою страну, даже если боролся. То есть ты ее часть, даже если власти твоей страны признали тебя иноагентом и по факту вышвырнули (как в моем случае).

Недавно на стриме у Шепелина я сказал, что даже если просто молча не поддерживаешь войну — уже хорошо. Теперь придется добавить, что уже хорошо, если публично не отрекаешься от своей страны.

Дискуссии о коллективной ответственности не стихают в соцсетях с начала войны, и после выступлений Лариной они разгорелись с новой силой. Многие выступают против самой концепции.

Виктор Шендерович

Покаяние не может быть коллективным. Коллективное - всегда попахивает скорее унижением, чем осознанием. Это что-то из разряда извинений перед Кадыровым. Не исключаю, что в наших отношениях с Украиной дойдет и до этого, но не будем путать божий дар совести с яичницей стадного рефлекса или испуга.

Это что-то из разряда извинений перед Кадыровым

Нет никаких ВООБЩЕ русских для такого покаяния. Средняя этическая температура по стосорокамиллионной больнице? Одна - на Владимир Кара-Мурза Кара-Мурзу и Пескова? С общим диагнозом и общей терапией? Мы совсем с ума сошли?

Простите за очередное азбучное напоминание (все время вынужден повторяться), но единицей этической оценки может быть только отдельный человек! Всякое расширение ареала до любых ЭТИХ (русских, протестантов, евреев, мусульман, бизнесменов, петербуржцев etc) - шаг в сторону пещер и погрома. Это не имеет никакого отношения ни к праву, ни к уму, ни к справедливости.

Мария Баронова

Никакое право и международный трибунал не занимаются коллективной ответственностью. Коллективная ответственность — это примерно как женское обрезание. Форма диких, трайбалистских обычаев у людей, не знакомых с правом, правами человека и цивилизацией.

Коллективная ответственность — это примерно как женское обрезание

Коллективная ответственность Европы за покупку и потребление газа. Ага.

И это я еще не начала говорить о коллективной ответственности Восточной Европы за Холокост.

Далеко в своем трайбализме граждане пойдут.

Есть и мнение, что коллективная ответственность - это разновидность безответственности.

Анна Монгайт

Каждый за каждого, простите за банальность

Не могу смириться с тем , что я -это теперь все граждане России, я -это все русскоязычные , я -это все Прописанные в Москве , я -это все европеоиды, все эмигранты -это тоже я , я -это все . И должна отвечать за всех . Это для Путина все украинцы -мифические нацисты и все на одно лицо , как и для антисемита все евреи - жадины и распяли Христа , запив кровью христианских младенцев . Какой-то чудовищный откат в коллективистское мышление. Война должна вызывать ужас и желание изменить мир у каждого , независимо говорит ли он на одном языке с Путиным или с папой римским. Каждый за каждого , простите за банальность. Сколько можно скрываться за спинами всего класса , пора уже выйти к доске

Максим Миронов

Коллективная ответственность - это как размазывать кусок масла по хлебу. Чем больше кусок хлеба, тем тоньше слой масла.

Настоящим преступникам очень выгодно продвигать концепт, что "все россияне виноваты"

Настоящим преступникам очень выгодно продвигать концепт, что "все россияне виноваты". Тем самым они хотят уйти от настоящей ответственности, которая соответствует тяжести их преступлений.

Именно поэтому в реплаях к моим твитам на эту тему пасутся стада свежих аккаунтов - июля-августа 2022 г. Именно поэтому в голосовалки по теме нагоняют десятки тысяч ботов. Путинской мафии нужно двигать концепт, что все россияне одинаково виноваты.

Некоторые комментаторы даже пишут - конечно, в ироническом ключе - что под давлением западных санкций и принуждения к ответственности за режим они скоро будут готовы переметнуться к Путину.

Влад Урванов

Меня назначили врагом цивилизации. И решили больше не пускать в лучшие дома ЛондОна и Парижа. И вообще не пускать в ЛондОн и Париж. И вообще никуда. А особенно в Литву и Эстонию. Меня обвинили в том, что оказывается это я вырастил монстра- Путина,- который сейчас напал на цивилизованную Европу и угрожает всему миропорядку.

Меня обвинили в том, что, оказывается, это я вырастил монстра-Путина

Оказывается, это я покупал у него украденные у меня нефть и газ, а вырученные денежки любезно помогал размещать в швейцарских банках и оффшорах. Оказывается, это я состоял в советах директоров его газовых компаний, оказывается это я продавал виллы на озере Комо его пропагандистам, это я строил для его подельников 150-метровые яхты и бизнес- джеты. Это я часами ждал его под дождём, когда он опаздывал на официальные встречи. Это я отплясывал с ним вальсы в Вене.

- Что поделаешь-снисходительно похлопывая меня по плечу говорит мне из Германии Альфред Кох, пишущий проникновенные и духоподъёмные тексты в Фейсбуке-это война, дружок, то-то должен отвечать!

Вот и ему тоже не сладко, он уже платит за электроэнергию в два раза больше, чем в прошлом году. Мутная история с НТВ его уже не смущает, он то ведь ни в чём не виноват. Ну полетали они там с Хакамадой на самолётике в выборных рекламных роликах, но не он же Путина назначил. Тем более, что он- то успел выскочить из мордора. А кто не успел, тот опоздал. Теперь уж, как грится, нравится-не нравится...

-Что поделаешь, -- говорит мне Александр Глебович Невзоров, бывшее доверенное лицо кандидата Путина, успевшее сбежать из мордора, и даже успевшее получить гражданство Украины, -- кто-то должен ответить за это вот всё! И кто, если не ты, дорогой Владимир?

Может, мне пойти к Путину? Подружиться с ним. Он-то меня простит, не бросит

И ещё десятки оппозиционеров, успевшие сдристнуть из России, вальяжно развалившись в креслах вещают мне тоже самое.

Я вот что думаю. Что-то слишком много у меня врагов развелось. Раньше я считал своим врагом бандитско-чекистскую группировку, захватившую власть в моей стране. А весь цивилизованный мир своим союзником, как минимум. И как личную трагедию воспринял начатую этой группировкой «специальную военную операцию». И Бучу. И Гостомель. И Ирпень. И театр в Мариуполе. И дети мои взрослые восприняли также это всё. Но для Зеленского я враг. И для Украины враг. И для всего «золотого миллиарда» тоже враг, оказывается. И дети мои враги. Потому, что не легли под танки Путина. А то, что через Украину до сих пор транзитируются украденные у меня Путиным газ и нефть, а вырученные денежки идут на войну против той же Украины, так это ничего. Ничего личного, просто бизнес. Понимаю. Но за Путина должен отвечать я.

Так вот, может мне сократить количество врагов? Пойти к Путину. Подружиться с ним. Он –то меня простит, не бросит. Тем более, что этот враг поопаснее всего «золотого миллиарда» будет, вместе взятого. К тому же я капитан запаса Вооружённых Сил РФ. Командир взвода средних танков. А танков в Россиюшке много. И заняться привычным для моей Родины делом-освобождением угнетённых народов соседних государств. Без визы.

Божена Рынска

Все это отвращает меня от Украины и приближает меня к этому русскому миру

Несмотря на то, что у меня Израильский паспорт, все банки, заслышав русскую речь, отказывают в открытии счёта сделки со мной даже своему клиенту европейцу. Нотариусы отказывают просто из страха. Все. Да, я имею право подать жалобу в нотариальную палату. И подам, чтобы создать прецедент. Да, я все равно пробью все, что мне надо. Да, я таран, и я своего добьюсь. Но все в целом — и дискриминация русско-паспортных, и вот эта вся [дребедень] про коллективную ответственность, и тупая агрессия диванных украинских троллей (почему то те, кто на фронте или волонтерствуют, такой херней не страдают), все это избавляет меня от чувства вины перед украинцами, (а полгода назад оно было огромно), отвращает меня от Украины и приближает меня, вы не поверите, к этому русскому миру. Я уже не ненавижу его, как прежде. Моя ненависть первых месяцев войны поутихла. А на ее место постепенно приходит желание показать всем кузькину мать, навалять и вообще дать всем [по башке]. «И тогда я решила сжечь этот театр [совсем]».

Те, кто от Путина никуда не уходил, только злорадствуют.

Александр Коц

Забавно наблюдать, как корежит понаУехавших.

Ксения Ларина рубит с плеча – нас, русских, больше нет: «Мы не только вне поля правового, мы вне поля человеческого…»

Из-за границы, конечно, сложно разглядеть, что мы все еще тут. Мы сотнями записываемся в добровольческие отряды, которые отправляются на фронт, мы всей страной отдаем свою трудовую копейку на нужды армии, мы, пробивая стены формализма, тащим «за ленточк»у гуманитарку, встречаем героев в приграничных областях борщами и пирогами, радуемся даже незначительным успехам и скорбим по утратам. У меня вся «личка» в Телеграме забита сообщениями с поддержкой наших бойцов на передовой. Она, поддержка, действительно народная. Или национальная, если угодно.

Или вот Анна Монгайт, сидя в Грузии, сетует: «Не могу смириться с тем, что я – это все граждане России, я – это все русскоязычные, я – это все прописанные в Москве… …И должна отвечать за всех».

«Отвечать за всех нас» - это когда тебе в Тбилиси в обслуживании отказали из-за того, что гражданством не вышла?

Вот Божена молодец. У пациента стадии торга и депрессии экстерном переходят в принятие.

Причины бесконечных споров между теми, кто не поддерживает войну, анализирует доктор исторических наук Сергей Абашин:

Пока еще язык даже тех, кто против, во многом имперский, расистский и авторитарный

Проблема не в том, большинство за режим или против режима, а в том, что у тех, кто против, нет никакой политической субъектности в этой ситуации, они молчат, но не только потому, что им не дают говорить, но и потому, что у них нет своего языка, который стал бы способом сопротивления и способом собирания сторонников. Пока еще язык даже тех, кто против, во многом имперский, расистский и авторитарный, в этом он мало чем от языка режима отличается. Бессилие не в том, что мы не можем противостоять внешнему давлению, а в том, что мы не способны к критической работе со своим собственным сознанием, своими стереотипами и предубеждениями, мы не поняли свои ошибки, мы не ищем этот новый язык, который позволит заново проговорить и вообразить наше общество. И это бессилие закономерно производит только дрязги и взаимные упреки.