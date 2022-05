"Сами уничтожим друг друга". В блогах спорят о форуме "Словоново"

В Тель-Авиве прошел форум русской интеллигенции "Словоново", и на несколько дней социальные сети заполнились отзывами посетителей и фотографиями звездных участников.

Артур Соломонов

Два дня прошло всего, я уже побывал на выступлениях Крымова, Шишкина, Иртеньева, Невзлина, концертах Осетинской, Гребенщикова и Макаревича, и лично видел Аллу Борисовну))

Главной сенсацией стало совместное фото Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича с Аллой Пугачевой.

Репортажи с форума вызвали у российских "патриотов" разлитие желчи.

Игорь Караулов

На фестивале "СловоНово"

репертуарная обнова:

Алла Пугачева

спела Гребенщикова.

Вот и кончается

время временщиково,

и уже не спросишь

"а шо тут такого?"

Стыд и вина

господствуют в русской поэзии.

Кошерного вина

не хватит на необрезанных.

По улицам Хайфы

бегают куры и козы.

Никакого кайфа

от эмигрантской позы.

Рожа у Макаревича

как давеча у Арестовича.

Под гитарные запилы

сдались ваши Фермопилы.

Полк "Азов"

оказался не мазлтов.

И философский корабль

пропадёт ни за рубль.

Но и у оппозиционеров есть претензии: многим не хочется, чтобы их ассоциировали с Аллой Пугачевой.

Алина Витухновская

То, что произошло на "Словоново" — есть политическая провокация. От озвученной идеи о несуществовании России до "похорон русской культуры", которые вы объявили. Не вы — русская культура, не вам ее и хоронить.

Пугачева, Макаревич и иже с ними, за редким исключением — есть представители советской культуры. Не говоря о том, что деятели шоубиза, подобные им — не более, чем псевдолиберальный отдел "чк-гб" по управлению массовым бессознательным.

Гасан Гусейнов

Скандал в благородном семействе, или "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке"

Соцсети облетела фотография лидеров позднесоветской попсы - А. Пугачевой, Б. Гребенщикова и А. Макаревича, - оказавшихся в эти трудные для всего бывшего СССР дни в Израиле. Гениальный импресарио Марат Гельман воспользовался ситуацией. Израиль - страна, так сказать, в культурном плане на треть советская, а тут еще за последние годы добавилось, не говоря уже о последних месяцах и неделях, людей, выбитых из привычных гнезд и привычной колеи: для них любое воспоминание о культурной стабильности - глоток свежести. И Гельман протянул этим людям то, что они хотят и чего они заслужили.

Конечно, иной зоил спросит, какое такое СЛОВОНОВО можно услышать от людей моего поколения. И если бы не война в Украине, затеянная, кстати говоря, тоже людьми моего поколения и даже, возможно любителями этой самой попсы, я бы не стал писать то, что пишу.

Но я хочу попросить бывших соотечественников, испытавших приступ тошноты, не обижаться на эту культурную уринотерапию.

Скажите еще спасибо, что в этом вибрирующем мочевороте культурной жизни не участвуют Ксения Собчак, Анатолий Чубайс и другие прямые засланцы путинской Эрэфии.

Помните анекдот? "Говорил я тебе, что это - говно, а ты- "засахарилось, засахарилось!"

#философскийсамолет

Есть и те, кто спорит с недовольными и защищает тех, кто на фото.

Андрей Десницкий

Я не понимаю, почему людей так колбасит от фотографии, на которой Макаревич, Гребенщиков и Пугачева вместе, им хорошо, и при этом они откровенно против того, против чего и мы с вами.

Вам не нравится творчество одного из них? Или даже двух, или всех троих? Ну да, бывает.

Вам кажется, что они слишком, эээ, бумеры? Сами вы такие.

Или в чем проблема-то?

Люди - очень разные, но творческие и совестливые - объединяются, чтобы сказать: мы за белое и мы против черного.

Спасибо им троим. Все трое много значили для меня в разные годы жизни, начиная с 12-ти лет. Я рад, что наш компас совпал и в 2022 году.

Олег Пшеничный

У многих смешанные чувства от совместных фотографий Пугачевой с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым на форуме СловоНово.

Мне кажется, всё очень просто. Алла пришла к нам на посиделки, сделав символический жест. Она показала, с кем она.

Алексей Беляков

В ее взгляде появилось то, что немцы именовали словом Weltschmerz

Смотрю фотки Пугачевой в Израиле и всё не могу понять – что с ней не так? Рядом семья, деньги точно имеются, даже тусит понемногу. Но что-то не то.

И вдруг понял: глаза. В ее взгляде появилось то, что немцы именовали словом Weltschmerz. Мировая, скажем по-русски, скорбь.

Вроде она улыбается, а в глазах этот самый «вельтшмерц».

Женщина, прожившая огромную жизнь, познавшая колоссальную славу, которая пила и безумствовала, умирала и воскресала. Которая повелевала миллионами легко и с усмешкой.

Женщина, которая остается в России номер один. Которая давно уже синоним России. Великая Алла наша Борисовна.

И вот она улыбается, там, на Святой земле, а глаза словно в пепле.

Впрочем, главная претензия к форуму касается не появления на нем Пугачевой, а самого факта его проведения.

Александр Коляндр

Слушайте, а я правильно понимаю, что русские культурные деятели в изгнании в Тель-Авиве обсуждали перспективы русской культуры в новых условиях?

Марина Разбежкина

Скорбное бесчувствие - визит СловоНово в Израиль.

Суть спора суммировал Аркадий Майофис:

Разделился русскоязычный Израиль.

С одной стороны десятки (сотни?) восторженных постов о встречах с российскими знаменитостями, приехавшими на Форум свободной культуры «Словоново». В Тель-Авиве в эти дни, буквально, цвет российской интеллигенции - поэты, писатели, художники, режиссеры. Те из них, кто против войны в Украине и кому не осталось места в России. Фотография Пугачевой, Макаревича и Гребенщикова облетела, кажется, полмира. Люди пришли, чтобы увидеть единомышленников, обсудить, как жить дальше.

С другой - многие пишут о неуместности проведения Форума именно сейчас.

Мне кажется, среди последних те, кто воспринимает войну не просто как «трагическое событие», «страшное преступление», а как свою, личную трагедию.

В качестве одного из примеров Аркадий Майофис приводит пост Лизы Жуковой, которая занимается помощью беженцам.

Лиза Жукова

я училась в Вышке у А.С. Немзера и К.М. Поливанова, писала курсовые по Юзу Алешковскому и Шукшину, диплом по Юрию Анненкову. всю жизнь читала как не в себя, вела программу про книжки на Серебряном дожде. я, короче, люблю русскую культуру. но совершенно никак, вот хоть убейте, не могу понять кому и зачем пришло в голову в мае 2022 года устраивать дорогущий праздник торжествующей (ок, хнычущей, неважно) русской культуры в модном, только отстроенном музее Тель Авива, слетаться сюда под пальмы пить водку и делать сессии "Стоит ли бояться "Русского мира"?" и "Культуру не отменить" для ценителей, купивших абонемент за тысячу шекелей (специальная ранняя цена, она же 300 баксов)

это настолько дикий тайминг для подобной штуки, что мне хочется записать ее в свой фб наравне с другим происходящим сейчас адом. типа вот русские солдаты убивают и насилуют и бомбят. а вот русские литераторы слетаются в Тель Авив обсудить культуру. май 2022

Похожие претензии к организаторам и участникам форума выдвигают многие комментаторы.

Дарья Невская

Они снова о себе любимых и для себя любимых

Они продолжают неуместную дискуссию о "русском мире", они поют гимны русской культуре, которая не умерла. Они снова о себе любимых и для себя любимых. Когда я недавно прочитала, кто поздравил ТНТолстую с днем рождения, то была искренне поражена. Среди поздравлянтов были почти все те, кто объединился в на этой тусовке, включая моего любимого БГ. Мне тогда написали в комментарии, что "они поздравили ее по инерции", что "они продолжают оставаться в тусовке, хотя имеют разные взгляды на войну и власть". Это все симпотомы одной болезни, которая называется конформизмом или даже коллаборационизмом, хотя, это может показаться не совсем точным термином. Но на мой взгляд, это точный термин, учитываая, что Россию оккупировала шайка разбойников, моментально принимая запретительные указы, репрессируя несогласных, словно какие-нибудь гауляйтеры. Так вот, те, кто собрался в эти майские дни в Израиле. чтобы выпить и перетереть за русскую культуру, скорее всего конформисты и коллаборационисты

Анастасия Ландер

Скажите, пожалуйста, а почему бы не передать форум под руководство украинцев, беларусов, чеченцев, грузинов и прочих русскоговорящих деятелей культуры из некогда завоеванных Россией стран? Это было бы куда мощнее имперской солидаризации формата «Мы говорим по-русски, хотим себя пожалеть, но через запятую поддерживаем украинцев».

Посетители и участники форума, в свою очередь, приводят аргументы в его защиту.

Лена Мандель

СловоНово проводится регулярно уже давно. ГБ и Макаревич участвовали в нём всегда. А Пугачева пришла в качестве публики, купившей билет на концерт. Кстати, больше, чем половина мероприятий - об Украине и войне. По-моему есть очень много явлений в нашей действительности, гораздо больше достойных благородного гнева.

Константин Рубахин

"Отмена русской культуры" вообще практически не обсуждается

Посмотрите видео фестиваля. При чем тут Пугачева (ее антивоенная позиция при этом вполне внятная). Десятки сильнейших участников. Все высказывания в едином проукраинском контексте. Расхожее про «отмену русской культуры» вообще практически не обсуждается.

Сергей Кузнецов

Ну, вот я участвовал в двух круглых столах. На обоих говорили об Украине. На вчерашнем меньше, на сегодняшнем больше.

При этом я знаю довольно много участников форума, которые вполне себе работают с украинскими беженцами.

Ну и я не устану повторять, что, вероятно, с точки зрения авторов форум был уместен, когда убивали чеченцев и сирийцев. Россия все время кого-то убивает и что теперь?

Мне кажется, надо об этом говорить. В этот раз хотя бы говорят. И то хлеб.

Евгений Никитин

" Не время сейчас русским поэтам читать стихи." У этого утверждения две части. Начну со второй. Нам предложили не просто читать, а помочь тем самым Украине, так как часть денег со сборов направляются на помощь Украине. "Часть" потому что - предположу - у форума есть расходы.

Во-вторых, в нашей секции поэты из разных стран. Есть участники, которые уже 50 лет живут в Израиле. Есть берлинцы. Есть уроженцы Молдовы и Украины.

Да, читать стихи не время. Но мы просто не знаем, что еще сделать

И да, читать стихи не время. Но мы просто не знаем, что еще сделать. Каждый помогает Украине, чем может - кто-то деньгами, кто-то волонтерит. Поэт Вадим Гройсман, родом из Киева, вообще поехал в Украину в начале войны и месяц сидел там под обстрелами.

Да, в Словоново не все так, как хотелось бы. Что и понятно, так как планирование форума началось еще до войны. Для критики тут очень много пространства. Мы с друзьями вчера обсуждали, что надо говорить как-то иначе, о другом и другим языком. Что все это, возможно, не что иное как поминки. Поминки по так называемой "русской культуре" (вижу слово "культура" - хватаюсь за пистолет).

Но это совсем другой разговор.

Пинхас Полонский

1. Само противопоставление "там война, как вы смеете здесь радоваться" - является бредовой попыткой запретить жизнь.

2. Из того что нужно помогать Украине (конечно нужно) никак не следует что нужно нападать на всех кто не посвящает этому 24/7.

3. В мире всегда, в любой момент идет какая-нибудь война. Но я уверен что в прежние времена нынешние правдолюбцы на эти войны плевали и спокойно развлекались. Так что всё это сплошное лицемерие, и не более того. Игнорировать и забыть.

4. Вопрос русской культуры в данном конфликте сущностно важен. Замечательно, что музей АНУ принял такой форум. Молодцы организаторы и сторонники.

Все те же мероприятия можно было - и стоило - преподнести иначе, резюмируют некоторые комментаторы.

Анна Наринская

Это очень бестактно

задевают прилюдные фото веселья и выпивания. И ваще некая тусовочная аура. Это очень бестактно

Екатерина Барабаш

да пусть бы себе собирались и ворковали, но, как мы знаем, все зависит от контекста и акцента. Наплевать на первое и второе сразу - это надо было постараться. А ведь могли бы "прозвучать", если бы захотели...

До начала форума его организатор Марат Гельман описывал цели его проведения так:

СловоНово является форумом свободной русской культуры. Наша задача – всеми возможными способами – словом, кистью, музыкой, делом противостоять агрессивной политике путинского режима и строить мосты с миром, говоря с ним по-русски, но на языке свободы.

Сегодня во всем мире возникло неприятие, а порой и презрение к любому действию и даже слову, сказанному по-русски. Нам и нашим детям с этим жить. Нам важно заявить что Мы вместе с Украинским народом и всем свободным миром. Украинцы, Мы молимся за вас и разделяем ваше горе.

Однако неприятие к "слову, сказанному по-русски", у многих после форума только усилилось.

Илона Фанта

Сейчас мы абсолютно на разных частотах и синхронизироваться не можем

Для меня это мероприятие очень важным оказалось. Я окончательно уверилась в том, что к современной русской культуре не имею никакого отношения. Меня не интересуют ни эти люди, ни их высказывания или переживания на тему сегодняшнего дня. И пусть их песни (тех, кто там поет, конечно) навсегда останутся частью моего детства и юности, сейчас мы абсолютно на разных частотах и синхронизироваться не можем. Мои вопросы, мою боль, мою растерянность я могу проговорить только с друзьями. В культурном поле мне пока опереться не на кого, разве что частично. Есть ряд украинских голосов, которые звучат в унисон со мной, их и слушаю. При этом понимаю, что это тоже не полный резонанс, они все там, в огне, а я тут. Но они все равно куда больше часть меня. А участники Словоново просто прошлое.

Николай Кононов

Русский философский пароход, иди на х**.

Раздорам в интеллигентской среде огорчается Михаил Козырев:

Мы обречены на этот бесконечный срач-междусобойчик на долгие годы

Какой там "cancelling" русскоязычной культуры?! Зачем?! Мы сами уничтожим друг друга, глотки выгрызем, к позорному столбу пригвоздим, по лестнице позора прогоним, будем радостно закидывать фекалиями и лаять: "Shame! Shame! Shame!". Причём это не упрёки и обвинения со стороны украинцев, которым просто не до этого. У них настоящая беда. Они сейчас имеют право. Это мои соотечественники "канализируют" собственные ярость, отчаяние и зависть (да, именно зависть сквозит в каждом язвительном тексте). Уверен, это - нарастающий ком ненависти, играющий, конечно, на руку всяким Прилепиным и Бояковым, уже пускающим слюни на будущие государственные посты и видящим в своих снах, как они будут выращивать новую "патриотическую культуру" и прививать "правильные" ценности населению. А мы увы обречены на этот бесконечный срач-междусобойчик на долгие годы. И нет в нём никакого проблеска, ни йоты милосердия, ни просвета какого-то сопереживания. Казалось бы: время такое страшное, хочешь на кого-то накинуться, чешутся клыки, - успокойся, выдохни, подожди хотя бы до завтра, не плоди ненависть. Но нет. "И вечный бой, покой нам только снится...". Соблазн смешать с дерьмом Урганта, Серебренникова, Галкина, Пугачёву, Гребенщикова, Макаревича берёт верх. Мы надеваем белое пальто и достаём меч из ножен... Извините, воинствующая публика, мне с вами не по пути. Мне эти люди были всегда интересны, они мне помогали выжить в нашем мордоре, они мне помогают и сегодня. Каждому можно выкатить список претензий (не сильно отличается от упрёка "где-вы-были-восемь-лет", тот же приём), у всех были какие-то компромиссы с властью. Но все мои претензии я предъявляю сам себе. У меня к себе больше всего вопросов. Где я не сделал того, что мог сделать. А где наоборот сделал то, чего не нужно было совершать. Этими разборками с собой заполнены мои дни. Предлагаю особо взбешённым гражданам заняться тем же.

Претензии к форуму развернуто прокомментировал и его организатор Марат Гельман:

Я не огорчён, а рад публикациям критикующим форум СловоНово. По нескольким причинам:

1. я не знаю точно, как правильно поступать художникам (в широком смысле):

- ничего не делать публично пока идёт война

- делать, но только протестное

- делать что делал и раньше но часть заработанного передавать в помощь украинцам

Поэтому рад услышать аргументы за и против каждой из позиций.

2. В основном критикуют те кто не был, по чисто формальным признакам, фоточкам, поэтому надеюсь, когда мы опубликуем все записи форума - некоторые аргументы рассосутся сами собой

В принципе я человек который не умеет ничего не делать. У меня нет выбора. Поэт пишет стихи я организую события. Я готов принимать критику в том, что что-то сделано неправильно, но то что вообще не надо было делать - не слышу.

я увидел что в некоторых случаях критиковали форум те которых не пригласили или в котором отказались участвовать, я буду обращать внимание на критику тех кто участвовал. А здесь просто учту, это моя или моих партнёров недоработка.

3. У меня есть личные аргументы радоваться.

Все что я когда-то делал в своей жизни, вызывало споры. И спор всегда в конце концов был признаком внимания и успеха. То что не вызывало споров - было неудачей. Спор это повод для меня высказаться. Я думаю тогда когда спорю. Самые успешные или проекты были самыми спорными.

Согласен с тем, что помощь Украине гораздо более важная задача, чем этот или любой другой форум. Я Член антивоенного комитета России, я выступаю постоянно на Киевском канале Утро Февраля - чьи задачи вполне себе военные и стараюсь делать all my best. Я для РФ официальный иностранный агент. В реестре Минюста.

Я могу быть не очень чувствителен, и избыточно для чужого взгляда, радоваться встрече с другом которого не видел со времён войны, это правда. Но критикуйте Марата Гельмана встретившего на форуме своего друга, а не форум. Форум - это события в рамках программы.

И только для пропагандистских СМИ все вполне однозначно: поддерживают Украину - значит, враги.

Наседкин

А тем временем, кстати, про форум "СловоНово" уже рассказали на отечественном пропагандистском канале "Россия-24". Приблизительно так: "Называют Россию фашистской страной, а киевскому режиму выражают солидарность. Это про участников форума, который организовал в Израиле небезызвестный галерист и по совместительству иностранный агент Марат Гельман. Мероприятие позиционируется, как сугубо гуманитарное, однако в реальности – по всем признакам занимается продвижением прокиевской повестки".

Что ж, как говорила Верочка из бессмертного "Служебного романа" - значит хорошие, сапоги, надо брать. А вообще, конечно... "Рагу из Синей птицы" в версии 2.0. Которая куда более зловещая.