Саммит G20 одобрил соглашение о налогообложении мировых корпораций

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций – в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает Би-би-си, страны "Двадцатки" намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах.

Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году. Главы двух стран – России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в форуме по видеосвязи.

ВВП стран "Большой двадцатки" составляет около 80% мирового ВВП.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала подписанное соглашение историческим для мировой экономики. Американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, несмотря на то что наиболее крупным американским компаниям придется платить больше налогов, заявила министр финансов США.

В понедельник в Глазго откроется международная конференция по климату. Руководители государств, учёные и активисты обсудят национальные и международные обязательства по внедрению энергосберегающих и "зелёных" технологий.