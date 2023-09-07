Самого юного обвиняемого по делу о госизмене осудили на шесть лет

Московский городской суд приговорил 21-летнего студента Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Вердияну также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому в чем именно обвиняется студент, неизвестно.

Издание "Медиазона" отмечает, что Вердиян стал самым юным обвиняемым по статье о государственной измене, о котором известно публично. Осенью прошлого года он был арестован в Москве на 10 суток по административному делу о мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года его поместили в СИЗО по делу о госизмене.