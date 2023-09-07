Самого юного обвиняемого по делу о госизмене осудили на шесть лет

Московский городской суд приговорил 21-летнего студента Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Вердияну также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на один год. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому в чем именно обвиняется студент, неизвестно.
Издание "Медиазона" отмечает, что Вердиян стал самым юным обвиняемым по статье о государственной измене, о котором известно публично. Осенью прошлого года он был арестован в Москве на 10 суток по административному делу о мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года его поместили в СИЗО по делу о госизмене.
- За 2023 год в России будет возбуждено больше уголовных дел о госизмене, чем за предыдущие 20 лет – к такому выводу пришло издание "Холод", изучив статистику подобных дел за последние семь месяцев.
- По данным издания, с января по июль 2023 года в России было возбуждено не менее 82 дел по госизмене – это только те, которые можно найти в открытых источниках. За весь 2022 год было возбуждено только 20 таких дел. В статье подчёркивается, что реальное число уголовных дел может быть существенно большим, поскольку ФСБ сообщает не обо всех подобных делах.
- Издание отмечает, что в последний раз такое количество дел по статье о госизмене возбуждалось только в годы правления Иосифа Сталина.
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