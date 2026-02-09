"Самолет" уходит в пике? Крупнейший в РФ девелопер просит помощи у государства

Российские обстрелы Украины, есть погибшие
Перебои с теплоснабжением в Белгороде
Зеленский: США хотят, чтобы война в Украине закончилась к июню
Лавров: США отказались от договоренностей в Анкоридже
Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Алексеева, подробности карьеры генерала ГРУ
Крупнейший в России девелопер, группа «Самолет» просит у государства финансовой помощи
Протесты в Милане против проведения Зимних Олимпийских игр
Вручение книжной премии «Слово»
К 145-летию со дня смерти Федора Достоевского: фрагмент программы Бориса Парамонова «Ставка на Достоевского»