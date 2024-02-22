Самолёт главы МИД России Лаврова отказались заправлять в Бразилии

Самолёт главы МИД России Сергея Лаврова отказались заправлять в Бразилии из-за риска попасть под вторичные санкции США.

Лавров должен был лететь на правительственном Ил-96 с саммита G20 в Рио-де-Жанейро на встречу с президентом страны Лула да Силвой. После того как лайнер отказались заправлять, бразильская сторона предложила Лаврову лететь на встречу в качестве "попутчика" на самолёте главы МИД Бразилии Мауро Виейры.

Сообщается, что после беседы с да Силвой российского чиновника всё же заберёт его самолёт, который дозаправят в другом месте.

Ранее власти Бразилии предъявили новое обвинение предполагаемому российскому шпиону Сергею Черкасову, который отбывает в стране пятилетний тюремный срок за подделку документов. Новое обвинение касается отмывания денег, из-за этого россиянин теперь не сможет претендовать на досрочное освобождение.

Сообщалось, что такое же обвинение было предъявлено сотруднику российского посольства в Бразилии Ивану Четверикову. Следствие считает, что он ежемесячно вносил деньги в один из банков Рио-де-Жанейро, а Черкасов их снимал. При этом Четвериков покинул Бразилию в прошлом году.