"Вёрстка": самолёт Кадырова трижды с начала сентября летал в Москву

С начала сентября самолёт, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову, трижды летал в Москву, а последние три дня он с высокой долей вероятности находится в российской столице, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на один из сервисов, отслеживающих авиаперевозки.

Согласно данным сервиса, бизнес-джет с номером RA-73417 приземлялся в Москве 6 и 9 сентября. Последний раз он вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября, и с тех пор, если ориентироваться на трекер, в Чечню не возвращался.

"Вёрстка" обратила внимание на перемещения лайнера на фоне распространяемых в СМИ слухов о резком ухудшении здоровья главы Чечни и его лечении в московской Центральной клинической больнице Управления делами президента России. В середине недели несколько чеченских оппозиционных каналов без ссылок на источники сообщили о том, что Рамзан Кадыров находится в коме. В воскресенье днём чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе написал, что Кадыров умер.

При этом в воскресенье в телеграм-канале Кадырова появилось видео с его участием. На кадрах глава Чечни идёт по аллее и советует "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок". О своём здоровье Кадыров ничего не говорит. Утверждается, что запись сделана в Грозном, но ни это, ни дата съёмки доподлинно не установлены. Обращает на себя внимание лишь то, что глава Чечни гуляет под дождём. В Москве же в воскресенье погода была ясная.

В свою очередь, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, предположительно связанный с российскими правоохранительными органами, со ссылкой на свои источники сообщил, что с утра воскресенья к Центральной клинической больнице съезжаются автомобили с чеченскими номерами и что их пропускают на территорию без досмотра. "Только за один час в ЦКБ прибыли чеченские "Майбах" с двумя машинами охраны, "Порш Кайен", четыре "Гелендвагена" и два "БМВ", – утверждают авторы телеграм-канала. Подтверждения этой информации нет.