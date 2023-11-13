Самолёт МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедове

Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся несколько десятков эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в аэропорту Домодедово, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства в понедельник.
Ранее сообщалось, что спецборт МЧС, на борту которого 70 россиян, днем вылетел из Каира в Москву.
В минувшее воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа. За два дня контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.
- По последним данным из разных источников, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли от 1200 до 1400 человек, среди которых 23 россиянина. Ответные удары Израиля по сектору Газа привели к гибели более 11 тысяч человек. Число раненых с обеих сторон превысило 30 тысяч. ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 240 человек, захваченных в день своего вторжения в Израиль 7 октября.
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