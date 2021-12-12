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Самолёт ВВС США RC-135 несколько часов находился в небе над Украиной

RC-135, сфотографированный из кабины российского истребителя у берегов Камчатки, 16 апреля 2021

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полёт в небе Украины, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился на восток, вдоль границы с Беларусью. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Общее время пребывания самолёта в воздушном пространстве Украины составило более шести часов. Ранее эти самолёты не были замечены в украинском небе, применялись другие аппараты - стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе.

Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в Балтийском и Веверном регионе России.

Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, в пятницу истребитель Су-30 вылетал на сопровождение самолета-разведчика Poseidon ВМС США над акваторией Черного моря. По имеющимся данным, нарушений границы не было.

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