Самовыдвиженец. Путин зарегистрирован кандидатом на выборах

Не менее трех американских военнослужащих погибли в результате удара по базе войск США в Иордании;
Международный суд ООН не стал отдавать распоряжение Израилю немедленно прекратить операцию в Газе;
Израиль обвинил 12 сотрудников агентства ООН по помощи палестинцам в участии в нападении 7 октября;
Отправляющиеся на войну в Украину заключенные российских колоний будут освобождаться по УДО;
Владимир Зеленский предупреждает об опасности раскола в отношениях между США и Евросоюзом;
Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах 2024 года.
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