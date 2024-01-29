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Время Свободы

Самовыдвиженец. Путин зарегистрирован кандидатом на выборах

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 января

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Время Свободы - Темы дня 29.01.2024
by Радио Свобода

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Не менее трех американских военнослужащих погибли в результате удара по базе войск США в Иордании;

Международный суд ООН не стал отдавать распоряжение Израилю немедленно прекратить операцию в Газе;

Израиль обвинил 12 сотрудников агентства ООН по помощи палестинцам в участии в нападении 7 октября;

Отправляющиеся на войну в Украину заключенные российских колоний будут освобождаться по УДО;

Владимир Зеленский предупреждает об опасности раскола в отношениях между США и Евросоюзом;

Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

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