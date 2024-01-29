Самовыдвиженец. Путин зарегистрирован кандидатом на выборах

Не менее трех американских военнослужащих погибли в результате удара по базе войск США в Иордании;

Международный суд ООН не стал отдавать распоряжение Израилю немедленно прекратить операцию в Газе;

Израиль обвинил 12 сотрудников агентства ООН по помощи палестинцам в участии в нападении 7 октября;

Отправляющиеся на войну в Украину заключенные российских колоний будут освобождаться по УДО;

Владимир Зеленский предупреждает об опасности раскола в отношениях между США и Евросоюзом;

Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах 2024 года.