Samsung убрала букву Z из названий своих смартфонов в странах Балтии

Samsung убрала из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы маркировку Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.

Изменения пока произошли только на официальных сайтах компании в Латвии, Литве и Эстонии. На это обратили внимание несколько изданий. Официальных заявлений руководства Samsung по поводу ребрендинга не было.

С 2020 года этой буквой маркировались серии складных телефонов Samsung – Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

В начале марта Samsung приостановила поставки своих продуктов в Россию.

На днях власти Германии заявили, что запретят демонстрацию буквы Z как символа поддержки российского вторжения в Украину. Представитель министерства внутренних дел ФРГ, отметил, что действия России являются преступлением, и люди, которые это оправдывают, также могут быть привлечены к ответственности.

От использования этой буквы в своем логотипе временно отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance.