"Самых честных исключили". Блогеры о новом составе Совета по правам человека

Состав Совета по правам человека при президенте РФ радикально обновился: из него исключили, среди прочих, журналиста Николая Сванидзе и правозащитника Игоря Каляпина, а на их место пришли, в частности, военкор "Комсомолки" Александр Коц и член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина.

Из Совета убрали критиков власти, а на их место пришли те, кто поддерживает "СВО", констатируют политологи и журналисты.

Александр Кынев

Совет по правам Донбасса

**

Путин исключил из СПЧ Сванидзе, Каляпина и Винокурову и добавил военкора Коца и члена движения «Свободный Донбасс» Шишкину

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека. Среди новых членов — корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Исключены Николай Сванидзе, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

В состав СПЧ включены:

Глава исполкома «Общероссийского народного фронта» в Московской области Юлия Белехова;

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян Власов;

Президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева;

Председатель «Союза писателей России» Николай Иванов;

Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников;

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников;

Профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин;

Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода;

Член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Станислав Белковский

Рубрика "Что и требовалось доказать". В. В. Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) при самом себе всех критиков СВО Z. Новыми членами СПЧ стали горячие сторонники спецоперации: военкор Коц и доктор Лиза Глинка (посмертно).

Кирилл Гончаров

В совете по правам человека теперь ни одного представителя гражданского общества

В совете по правам человека теперь ни одного представителя гражданского общества, время военкоров типа Коца и бутафории, типа тети из организации «Свободный Донбасс».

Исключены основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, журналист Николай Сванидзе, журналистка Катя Винокурова.

Какие права человека, такой и совет. Логично

Анна Монгайт

Самых честных и самых классных членов совета по правам человека при президенте исключили из него. Ожидаемо. Встали поперёк горла со своей принципиальностью и гуманизмом. Я о Каляпине и Сванидзе, конечно

Николай Подосокорский

Теперь системные правозащитники только такие.

Дмитрий Колезев

Такие теперь у нас права человека (СПЧ уже давно вызывает в основном жалость, но чем дальше, тем смешнее).

Странно, что еще оставили Еву Меркачеву.

Илья Барабанов

У российских политических «институтов» есть одна забавная тенденция.

Что каждый следующий созыв думы, что каждый следующий состав СПЧ - всегда хуже предыдущего.

Но вообще не дорабатывает администрация президента. Не Коцом же единым. Надо было сразу включить и поэтессу Долгареvу с енотом, и Владлена Татарского, и Дмитро Стешина и немедленно зигануть.

Лев Шлосберг в своем телеграм-канале цитирует комментарий психолога Александра Асмолова, который вышел из состава СПЧ в марте:

«Яркая позиция моих коллег по СПЧ по целому ряду мировоззренческих и гражданских вопросов резко контрастирует с теми политическими государственными установками, которые являются сегодня ключевыми для прав человека. Именно поэтому Николая Сванидзе и других вывели из состава СПЧ. В целом же ротация происходит раз в несколько лет.

Там надо каждый раз решать — ты отстаиваешь интересы человека или интересы безопасности государства

Я не поддерживаю тех действий, которые приводят к разрушению жизни человека. Это приводит к гуманистической катастрофе. Будучи экзистенциальным психологом и антропологом, я считаю, вслед за Альбертом Швейцером, что ключевой принцип в обществе человека — это благоговение перед жизнью. Любые действия, которые ведут к ожесточению человеческой души, к агрессии и расчеловечиванию, для меня неприемлемы. Именно поэтому я еще тогда принял решение покинуть состав СПЧ и рад, что решение пришло в действие.

Я не анализировал список тех, кого включили в СПЧ, но уверен, что это те, кто отвечает нынешней линии государственной политики. Там надо каждый раз решать — ты отстаиваешь интересы человека или интересы безопасности государства. Я думаю, что набор людей, которые сейчас приглашены, произошел по второму критерию».

В провластных телеграм-каналах горячо приветствуют изменения.

Егор Холмогоров

Устранение из СПЧ профессионального доносчика, грантоеда-борца с "русским фашизмом" Верховского - это, конечно, эпохальный сдвиг.

Nunc est bibendum!

Кремлевская прачка

Мы видим перенастройку внимания Совета от медийности и публичности заявлений и инициатив к работе по защите прав граждан на местах. Кто, как не живущий месяцами на Донбассе Коц или работающий в Московской области Белехов, лучше представляет себе проблемы людей в текущей ситуации?



Россия «приросла» не только территориями, но и несколькими миллионами граждан, у которых за десятки лет жизни на Украине накопилось огромное число нерешённых проблем, вкупе с тем, что последние 8 лет они подвергались откровенной дискриминации и самому настоящему геноциду. У Коца есть опыт общения с ними и знание обстановки. Работы с людьми будет невпроворот, в том числе и на площадке СПЧ.

Сергей Марков

Происходит завершение ликвидации Совета по правам человека при президенте в той форме, в которой он существовал 20 лет как часть политической системы Путина.

1. Члены СПЧ при президенте были почти все политические противники президента. Такой вот парадокс.

2. Так власть давала своим противникам статус, корочку, право раз в год поговорить с Путиным.

3. Так власть и держала своих противников рядом, под контролем и не давала им убежать в слишком радикальные поля.

4. Почти все политики, противники Путина были на финансировании Запада, поэтому получали деньги на НКО. Власть не возражала.

5. Так СПЧ стало клубом разумных прозападных противников Путина.

6. Сейчас, после того, как Запад перешел к фронтальной атаке на Путина, возможность быть разумным прозападным противником Путина исчезла. Запад стал жестко требовать от всех своих союзников быть радикальными.

7. Так СПЧ как клуб умеренных противников Путина распался.

8. Сейчас из СПЧ выводят последних сторонников Запада.

9. Россия переходит к новой политической системе.

Эта "новая система" уже опробована на аннексированных территориях, считает автор телеграм-канала Толкователь:

Новый состав СПЧ тоже показывает, что происходит быстрая донбассизация России.

Давно уже говорили многие наблюдатели, всё, что было обкатано в ЛНР и ДНР, всё придёт в Россию. Восемь лет это была своего рода лаборатория.

Происходит быстрая донбассизация России

Чего пока нет – это падения уровня жизни в 3 раза, как произошло в ЛДНР. Но тоже видим, как сонм доморощенных «любомудров» хочет сбросить правительство и остатки регулярной бюрократии, чтобы поскорее начать примитивизацию экономики, а людей переводить на подножный корм. В ЛДНР такие любомудры в итоге просто разрезали заводы на металлолом.

(Но ЛДНР, чтобы та окончательно не вымерла, подкармливала Россия. А при «донбассизации» России кто будет подкармливать её?)

Обновление состава Совета по правам человека произошло накануне встречи с президентом, на которой могли прозвучать некомфортные для Путина вопросы.

Антон Черных

Как раз на днях написали, что члены Совета по правам человека хотят на ближайшей встрече с президентом задать ему вопросы о мобилизации, о видео с убийством человека кувалдой, о вербовке заключенных в ЧВК...

Сегодня всех этих членов СПЧ исключили из СПЧ.

Демонстративно работают, что тут сказать.

Кирилл Гончаров

Думаю, ближайший СПЧ с президентом будет выглядеть так:

- Владимир Владимирович, вопросов нет, все очень хорошо!

Спасибо.

Владимир Владимирович, спасибо вам от жителей Донецка и Луганска.

- Спасибо.

Владимир Владимирович, мы санкций не боимся, более того, они нас сплотили.

- Спасибо. Всего вам доброго. До свидания!

Ничего удивительного в этих переменах оппозиционные комментаторы не видят.

Александр Плющев

Из мало что значащего СПЧ вывели всех попутчиков и ввели идейных людоедов. Вот и вся новость.

Мария Филимор-Слоним

Новости, которые приходят из России, на самом деле уже не новости, они нам ничего нового не рассказывают и не сообщают, а лишь каждый раз подтверждают, что мы уже знаем. Например, что на страже защиты несуществующего гражданского общества и прав человека, сегодня должны стоять военкоры и другие военZэнтузиасты, а не настоящие правозащитники, которые случайно оставались в Совете по развитию того, чего уже давно нет!

Дмитрий Гудков

Идет война общества с государством

Как ни странно, но я не удивлен. Не удивлен, что в Совете по правам человека теперь больше нет тех, кто эти права реально отстаивает.

Убраны Каляпин, Верховский, Асмолов, Сванидзе.

Все те, кем Путин, как фиговым листком, еще мог поболтать при западных партнерах.

Спасибо им за их работу.

Теперь мотать он будет тем, что плохо под листком скрывалось.

Сброшены не только маски.

Да, конечно, жаль, что права человека в стране – это только вот такой листок.

Но, с другой стороны, а чего мы хотели от этого режима? Слева рестик, справа арестик? Давайте уже без этих полутонов.

Идет война общества с государством. Время парламентеров и парламентариев кончилось.

Лев Шлосберг

Состав включенных в Совет лиц вполне соответствует общественному совету при Федеральной службе исполнения наказаний.

Будет правильным переименовать Совет по правам человека в Совет с правами одного человека. И все знают имя этого человека.

Многие пишут, что осталось только включить в состав СПЧ Евгения Пригожина - или сделать его эмблемой кувалду.

Алексей Ковалев

Новый состав СПЧ горячо приветствую. Необратимые дегенеративные изменения всех государственных и общественных институтов, всё, что хуже для них – в долгосрочной перспективе лучше для нас, всё что приближает неминуемый конец – всё это очень хорошо. Но расстраивает недоработка. Коц – это полумера, в СПЧ безусловно должен быть Пригожин.

Мария Баронова

Люблю, когда ясность. Надо еще главой СПЧ Евгения Викторовича

Илья Вайцман

Из СПЧ указом путина исключены Николай Сванидзе, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова. Не могу сказать, что это меня удивило, непонятно как они там до сих пор были. Удивило другое - отсутствие в списке тех, кем их заменили Кадырова, Пригожина, Суровикина и Стремоусова (посмертно). Прекрасный вышел бы СПЧ при президенте РФ. Абсолютно органичный и идеально, как патрон в обойме, сидящий в системе «вертикали власти». Но ничего, еще не вечер.

P.S. Герб, этому «СПЧ» тоже нужен герб! Предлагаю зека с кувалдой в одной руке и распальцовкой на другой. На кокардах и пряжках ремней «правозащитников при президенте» будет смотреться шикарно.

P.P.S. Пелевина знаю, S.N.U.F.F. читал.

Андрей Десницкий

Считаю, что символом обновлённого Совета по правам человека достойна стать Кувалда. И что-нибудь вроде серпа.

Ибо скрепно.

Кстати, глава СПЧ Валерий Фадеев отказался просить президента проверить видео с убийством заключенного кувалдой.

Патриоты сожалеют и об исключении лояльной властям журналистки Екатерины Винокуровой.

Борис Межуев

Наш автор и в последнее время, можно сказать, соратник Екатерина Винокурова исключена из Совета по правам человека. Думаю, что это потеря в первую очередь для Совета, задача которого, откровенно говоря, состоит в том, чтобы указывать Президенту на что-то неприятное. Не переходя границы лояльности. Что Катя и делала. Будем надеяться, что найдутся те, кто сможет идти тем же путем.

Еще более патриотичные патриоты уверены, что здесь все правильно.

Андрей Перла

…Из СПЧ исключают Екатерину Винокурову. Сравнительно молодой журналист, Винокурова известна меньше своих маститых коллег. Но нет ничего проще, чем объяснить, кто она такая и почему в совете при президенте России такого человека не должно было быть. Как раз на днях Винокурова на своей странице в социальной сети предложила "написать манифест партии мира". Написала, что "мир важнее победы" и что "нам надо заканчивать СВО".

В последнее время Винокурова стала "голосом" или, точнее, сказать "пером", выразителем интересов этой самой "партии мира" – то есть партии поражения и унижения России. В своих публикациях она обычно ссылается на источники в администрации президента, которые "устали от "ультра-патриотов". Надо полагать, этим "источникам" очень нужен журналист, который говорит от их имени. Но такой человек в совете при президенте сейчас – это просто оскорбление для каждого, кто сражается сегодня с нацизмом на фронте и поддерживает армию в тылу.

Некоторые провластные каналы настаивают, что в СПЧ осталось еще немало "либералов".

Страна Z

Ротация в СПЧ выглядит логичной. Совет по правам человека - это орган, который занимается защитой прав конкретных людей. Часто в тесном контакте с государством. Этого нельзя делать в формате перманентной истерики с оскорблениями, как Катя Винокурова (называть всех жителей Новгородской области нелюдями - не метод хорошего правозащитника). Это странно делать одновременно с постоянной борьбой с российской армией и государством, как Николай Сванидзе.

СПЧ должен быть про права человека, а не про политику

Тем же, кто хочет обвинить нынешний совет в сервильности, стоит обсудить это с Генри Резником, Александром Сокуровым, директором музея ГУЛАГа Романовым, да даже с не вылезающей из тюрем Евой Меркачевой. СПЧ должен быть про права человека, а не про политику.

Сталина Гуревич

Почитала указ Президента о ротации в СПЧ.

Интересное решение. Нет, правда. Очевидно, что Совет изрядно почистили от либеральной составляющей.

Нахождение того же Сванидзе лично у меня вызывало абсолютное недоумение, но, похоже, тут были просто игры в демократию.

Сейчас Сванидзе убрали, вместе с ним Каляпина с его почившим «Комитетом против пыток», Верховского с его иноагентной «Совой», свалившего еще в мае в дальние дали Засурского, слишком шумную и неуправляемую Винокурову, с ее неистребимым стремлением нести добро (Кать прости).

Казалось бы, игры кончились, но...

Есть в СПЧ либералы гораздо более либерастнее

Если внимательно посмотреть состав Совета, то можно увидеть, что там присутствует люди с мягко говоря странной позицией и, как мне кажется, странным функционалом.

Не буду называть имена, прекрасно поймут те, кто в теме, есть в СПЧ либералы гораздо более либерастнее чем та же Винокурова. И статьи которые с откровенной ложью писали, и по всяким Ельцин-центрам глотки драли, и громко хлопнув дверью выходили, потому что спецоперация и новые территории, и плакались, что мы войной упиваемся...

Но это, похоже, свои либералы, управляемые, гнущиеся в разные стороны, которые президенту не будут задавать неудобных вопросов.

А если и будут, то только заранее одобренные, чтобы и демократия видна была, и нервы у президента целые.

Хотя... Может не все сразу? Может еще ждут нас ротации?

А я пока с нетерпением буду ждать ближайшей встречи членов СПЧ с президентом. Очень интересно, у кого там в обновленном Совете яйца есть.

Из исключенных членов СПЧ можно тем временем составлять новый Совет, пишет одна из его бывших участниц, а ныне иноагент Екатерина Шульман:

Как там у Лескова: про жениха уже не спрашивали, пьет ли, спрашивали, каков во хмелю.

Уже не спрашиваем, за что исключили, удивляемся, почему оставили

Уже не спрашиваем, за что исключили, удивляемся, почему оставили. Остаются в составе несчастного моего Совета Светлана Маковецкая, Юрий Ковлер, Сергей Цыпленков (враждебный Гринпис!), Лев Амбиндер, Константин Михайлов, Роман Романов, Ева Меркачева и Леонид Никитинский (это как вообще? куда смотрят составители списков?), Генри Резник (тоже диссонансно), Евгений Ясин (но он, разумеется, очень давно ни в чем не участвует), Александр Сокуров и Игорь Юргенс. Остальные симфонию не нарушают и с новопосаженными гармонируют (хотя с Алексеем Мельниковым я даже и общаюсь по ОНК-делам). Из исключенных трое исключены посмертно, остальные по очевидным причинам: чтоб ежегодную встречу не портить. Интересно, кого придется исключать ещё через год - если сохранятся через год исключающие, исключаемые и бумага, на которой можно печатать указы.

А вообще можно уже и Совет по правам здорового человека создавать, раз Совет по правам курильщика уже имеется: под прежним нашим председателем, с Морщаковой, Чиковым, Верховским, Шаблинским, Каляпиным, Евдокимовой и Сванидзе. Бабушкина, увы, уж не вернешь, а остальные пока тут.