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Самый пожилой мужчина Земли говорит, что секрета долголетия нет

Джон Тиннсивуд, 111 лет
Джон Тиннсивуд, 111 лет

Самым пожилым человеком мужского пола на Земле стал англичанин Джон Тиннисвуд. Ему 111 лет. 4 апреля его рекорд зафиксирован в книге Гиннеса. Ранее рекордсменом по продолжительности жизни среди мужчин считался гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, который умер 2 апреля в возрасте 114 лет.

На вопросы журналистов о секрете своего долголетия Тиннисвуд отвечает, что ему просто повезло. "Вы можете прожить долго или недолго – на это никак нельзя повлиять", – заявил Тиннисвуд. Он рассказал, что никогда не соблюдал какой-либо диеты и не придерживался какого-то особого образа жизни. Его любимое блюдо – традиционная английская жареная рыба с картошкой, которую в его семье готовили по пятницам, он фанат ливерпульского футбольного клуба, не курит и считает, что его жизнь никогда не отличалась от среднестатистической.

Тиннисвуд родился в 1912 году в Ливерпуле и с тех пор живёт в северной Англии. Он работал бухгалтером и вышел на пенсию в 1972 году, более 50 лет назад. Со своей женой Блодвен он прожил 44 года, она умерла в 1986 году. Супруги вырастили дочь, сейчас у Тиннисвуда есть внуки и правнуки. В преклонном возрасте он по состоянию здоровья переехал жить в дом по уходу за пожилыми.

Когда журналисты попросили Тиннисвуда рассказать, как, по его мнению, изменился мир за время его жизни, тот ответил: "Мир меняется постоянно. Это непрерывный жизненный опыт. Мир становится немного лучше, но всего чуть-чуть. Но меняется в правильную сторону".

  • Тиннисвуд – самый пожилой из ныне живущих мужчин. Самая пожилая ныне живущая женщина (и в целом самый пожилой живой человек, чей возраст документально подтверждён) – испанка Мария Браньяс Морера, ей 117 лет.
  • Рекорд долгожительства за всю историю наблюдений принадлежит француженке Жанне Кальман, которая родилась в 1875 году и умерла в 1997 году, прожив 122 года и 164 дня.

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