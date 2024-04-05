Самый пожилой мужчина Земли говорит, что секрета долголетия нет

Самым пожилым человеком мужского пола на Земле стал англичанин Джон Тиннисвуд. Ему 111 лет. 4 апреля его рекорд зафиксирован в книге Гиннеса. Ранее рекордсменом по продолжительности жизни среди мужчин считался гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, который умер 2 апреля в возрасте 114 лет.

На вопросы журналистов о секрете своего долголетия Тиннисвуд отвечает, что ему просто повезло. "Вы можете прожить долго или недолго – на это никак нельзя повлиять", – заявил Тиннисвуд. Он рассказал, что никогда не соблюдал какой-либо диеты и не придерживался какого-то особого образа жизни. Его любимое блюдо – традиционная английская жареная рыба с картошкой, которую в его семье готовили по пятницам, он фанат ливерпульского футбольного клуба, не курит и считает, что его жизнь никогда не отличалась от среднестатистической.

Тиннисвуд родился в 1912 году в Ливерпуле и с тех пор живёт в северной Англии. Он работал бухгалтером и вышел на пенсию в 1972 году, более 50 лет назад. Со своей женой Блодвен он прожил 44 года, она умерла в 1986 году. Супруги вырастили дочь, сейчас у Тиннисвуда есть внуки и правнуки. В преклонном возрасте он по состоянию здоровья переехал жить в дом по уходу за пожилыми.

Когда журналисты попросили Тиннисвуда рассказать, как, по его мнению, изменился мир за время его жизни, тот ответил: "Мир меняется постоянно. Это непрерывный жизненный опыт. Мир становится немного лучше, но всего чуть-чуть. Но меняется в правильную сторону".