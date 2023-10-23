Сара Вагенкнехт представила планы основания новой левой партии в ФРГ

В Германии левый политик Сара Вагенкнехт совместно с соратниками официально представила свой новый политический проект. В уставе "Союза Сары Вагенкнехт" отмечается, что его цель – поддержка создания новой партии, однако он не будет самостоятельно участвовать в выборах. Представление партии запланировано на начало будущего года с целью определения кандидатов на выборы в Европарламент в июне 2024 года. Накануне Вагенкнехт официально вышла из Левой партии из-за "принципиального расхождений во взглядах".

Сара Вагенкнехт известна своими дружественными по отношению к России взглядами. Она выступает против санкций в отношении России и поставок оружия в Украину, а также считает, что необходимо закупать российский газ.

Партия Вагенкнехт задумана как конкуренция правопопулистской "Альтернативе для Германии", которая высказывает похожие мнения о вопросах миграции или по поводу санкций в отношении России. Однако её программные цели отличаются в области социальной, налоговой и европейской политики.

На вебсайте союза называются четыре главные темы, за которые выступают его члены: экономическая разумность, социальная справедливость, мир и свобода. В письменном заявлении союза говорится, что "в Германии на протяжении многих лет проводится политика вопреки пожеланиям большинства". Подчеркивается, что поэтому люди утратили веру в политические партии. По словам Вагенкнехт, из-за этого многие избиратели обращаются к "Альтернативе для Германии".

На презентацию нового союза в Берлине пришли соратники Вагенкнехт – сопредседательница фракции Левой партии в бундестаге Амира Мохамед Али, депутат Левой партии Кристиан Лайе, бывший управляющий совета Левой партии в земле Северный Рейн-Вестфалия Лукас Шён и предприниматель Ральф Суикат Плац.

Амира Мохамед Али и Сара Вагенкнехт заявили, что, несмотря на выход из Левой партии, они "готовы остаться во фракции партии в бундестаге". Сколько человек из Левой партии примкнуло к новому союзу, пока неизвестно. Согласно информации института социологических исследования газеты Bild, около 27 процентов граждан Германии могли бы отдать голос за новую партию Сары Вагенкнехт.

Большинство членов Левой партии не поддерживает позиции Вагенкнехт, которая давно порвала отношения с сопредседателями этой политической организации Яниной Висслер и Мартином Ширдеваном. Другие парламентские партии высказали свою озабоченность планами Вагенкнехт. По словам парламентского секретаря Социал-демократической партии Германии Кати Маст, немецкому обществу не нужны поляризация и раскол. Председатель СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что члены Левой партии, которые не согласны с её политической линией, могут при определенных условиях перейти к социал-демократам.