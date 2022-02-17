Саратовская ОНК: "Осужденные больше не боятся лечиться в ОТБ‑1"

Члены общественной наблюдательной комиссии Саратовской области заявили, что осуждённые "больше не бояться ехать" на лечение в туберкулезную больницу №1, видео пыток и изнасилований в которой были опубликованы прошлой осенью. Об этом сообщается на сайте региональной ОНК.
"Обстановка в учреждении нормализовалась, в нем действительно занимаются лечением больных." - говорится в сообщении наблюдательной комиссии. Члены ОНК заявили, что у них "осталось благоприятное впечатление" после посещения ОТБ №1.
- О пытках в саратовских колониях и областной туберкулезной больнице УФСИН стало известно в начале октября 2021 года. Тогда правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН, видеоархив ведомства с записями актов изнасилований и избиений заключённых. Часть архива была опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток.
- После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку, а 18 сотрудников ведомства уволили.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.