Саратовского барда осудили на два года — вероятно, за посты в соцсетях

В Саратове суд приговорил поэта и исполнителя авторских песен Дмитрия Ляляева к двум годам и двум месяцам колонии-поселения, признав его виновным в нарушении сразу трёх статей уголовного кодекса: о публичных призывах к экстремизму, неоднократной демонстрации экстремистской символики и распространении фейков о российской армии.

Подробности уголовных дел неизвестны. Издание "Медиазона" отмечает, что ранее Ляляева четырежды штрафовали по административным протоколам из-за его постов в социальной сети "ВКонтакте".

В частности в октябре прошлого года поэта признали виновным в неуважении к власти из-за изображения Владимира Путина с пририсованными гитлеровскими усами и прической. Месяцем позже Ляляева осудили по статье административного кодекса о дискредитации российской армии - причиной стал его пост с заголовком "Свежая баранина едет на убой". Оба раза с барда взыскали по 30 тысяч рублей.