Саратовского депутата Николая Бондаренко лишили мандата

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко лишили мандата. Об этом сообщает издание "Свободные новости".

На заседании первый заместитель председателя областного парламента Алексей Антонов заявил, что Бондаренко нарушил антикоррупционное законодательство, так как получал пожертвования, пользуясь статусом депутата. По словам Бондаренко, он задекларировал доходы и заплатил налоги. Он также попросил назвать точную сумму, за которую его лишают мандата. "За 2020 год — 3,5 миллиона. С 2020 по 2021 год посчитали 8 миллионов. При этом Николай Бондаренко в графе о пожертвованиях отметил всего 400 тысяч. Это нарушение законодательства, вот и все", — ответил Антонов.

Изначально претензии к депутату возникли из-за того, что он собирал донаты во время трансляций.

Николай Бондаренко известен оппозиционными взглядами, а также популярным каналом в ютьюбе, на который подписано более 1,7 миллиона человек. Он был кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму по одному из округов, получил поддержку так называемого "Умного голосования" и занял второе место. Он считает, что на выборах были фальсификации.