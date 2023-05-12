Саратовского депутата отправили в СИЗО из-за неявки в суд по делу о "фейках"

Сельского депутата из Саратовской области Олега Непеина, обвиняемого по статье о так называемых фейках про российскую армию по мотивам политической ненависти или вражды, задержали и отправили в СИЗО в Балашове. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Игоря Элифханова, который представляет интересы 67-летнего политика.

В начале мая Балашовский районный суд объявил Непеина в розыск и заочно арестовал из-за его неявки в суд. Его супруга рассказала изданию, что политик не скрывается, а намеренно не ходит в суд. Ранее он объяснял, что считает себя "Человеком, а не физическим лицом", поэтому "дебилы, не понимающие этой разницы, не могут его судить".

Поводом к возбуждению уголовного дела по статье о так называемых фейках про российскую армию стали несколько комментариев Непеина в телеграм-канале "Саратов-Энгельс" (канал уже закрыт). Фейками власти сочли информацию о том, что российские войска несут большие потери в Украине, бомбят Донецк и Луганск, "стёрли с лица Земли" Мелитополь, сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где укрывались женщины и дети, и убивали мирных жителей в Буче Киевской области.

В декабре прошлого года у Непеина прошел обыск, у него изъяли всю технику: флешки, компьютеры, жесткие диски и телефоны. После обыска Непеина вызвали на допрос. Он от дачи показаний отказался.

По словам адвоката Элифханова, в постах Непеина экспертиза выявила "мотив ненависти и вражды" к социальной группе "властные структуры". Непеин находился под подпиской о невыезде.

29 марта суд начал рассматривать его дело. Но, как отмечает SOTA, судебное заседание четыре раза откладывали из-за неявки подсудимого.

Непеину грозит до 10 лет колонии.