Саратовца арестовали за прогулку в футболке "Свобода Навальному"

Тверской районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста жителю Саратова Владиславу Казакову, который прогулялся по Красной площади в футболке с надписью "Свобода Навальному". Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Казакова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Его задержали на Красной площади 13 июля. Полицейские оставили Казакова на ночь в ОВД "Китай-город".

Адвокат Илья Уткин заявил "Открытым медиа", что обжалует решение суда. Юрист считает, что Казаков шёл через Красную площадь, как турист и в его действиях нет состава преступления.

Владислав Казаков - бывший волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального в Саратове (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями). Активисту поступали угрозы из-за его деятельности, а 13 июля неизвестные сожгли его машину, у которой на заднем стекле была надпись "Свободу Навальному".

Алексея Навального задержали вечером 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда политик вернулся в Россию из Германии. На следующий день его арестовали по делу "Ив Роше". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Суд учел срок ареста Навального в 2014 году. В колонии общего режима он пробудет 2 года и 8 месяцев.

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