Сатановский уволен с "Соловьёв LIVE" из-за оскорблений в адрес Захаровой

Востоковед и политолог, бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский уволен с прокремлёвского канала "Соловьев LIVE", где работал экспертом. Поводом стали его резкие выражения в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Об этом сообщил ведущий Владимир Соловьев.

Сатновский участвовал в программе израильского журналиста Александра Вальдмана на ютуб-канале. Сатановский и Вальдман обсуждали текущее противостояние Израиля с ХАМАС.

Богданова Сатановский назвал "сильно спившимся замминистра", а Захарову – "сильно выпивающей шмарой", которая "терпеть не может" Израиль.

Кроме того, бывший эксперт раскритиковал президента России за чрезмерную зависимость от арабских стран, Ирана и Турции.

"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем", — сказал Соловьев в видеообращении. Телеведущий извинился перед Захаровой и Богдановым.