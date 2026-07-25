Саудовская Аравия и йеменские хуситы обмениваются ударами

Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла в пятницу удары по военным объектам проиранской группировки хуситов ("Ансар Алла") в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщает Reuters. Саудовская сторона утверждает, что эти объекты использовались для создания угроз коммерческому судоходству.

Связанный с хуситами телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удары пришлись по объектам государственной телекоммуникационной корпорации в городе Ходейда и острову Камаран в Красном море.

Представитель саудовской коалиции Турки аль-Мальки заявил, что порт Ходейды не был целью атаки и что йеменские порты Ходейда, Рас-Иса и Салиф остаются открытыми для коммерческих судов. Коалиция пообещала "бескомпромиссный" ответ в случае продолжения атак хуситов.

Новое обострение последовало за атакой хуситов на саудовский аэропорт 13 июля и объявлением ими морской блокады Саудовской Аравии. Хуситы открывали огонь по саудовскому судну в Красном море.

Утром 25 июля хуситы сообщили об ответном ударе по объектам в Саудовской Аравии. Подконтрольные хуситам телеграм-каналы сообщили о ракетных ударах по городу Джизан - порту на Красном море. Также сообщалось об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры. В Эр-Рияде это пока не подтверждали и не отрицали.

Доступ к Красному морю стал критически важным для экономики Саудовской Аравии в связи с нарушением движения через Ормузский пролив в связи с продолжающимся конфликтом между Ираном и США. Хуситы, которые контролируют западные районы Йемена, заявили о "блокаде" Красного моря для саудовских судов в понедельник

Коалиция под руководством Эр-Рияда с 2015 года участвовала в войне против хуситов, захвативших столицу Йемена Сану и свергнувших международно признанное правительство. В 2022 году было заключено перемирие, которое до последнего времени соблюдалось.

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