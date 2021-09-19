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Сайт "Новой газеты" подвергся DDoS атаке. Работа восстановлена

Сайт "Новой газеты" подвергся в воскресенье, 19 сентября DDoS-атаке. В Телеграме "Новой" сообщалось, что атака началась в 14:45 по Москве и уточняется, что сайт "справлялся" с ней.

Однако, к 15:06 московского времени мощность атаки выросла. Трафик достиг 3 гигабит в секунду. Сайт "Новой газеты" в отдельные моменты принимал на себя до 550 тысяч попыток посещения в секунду.

Редакция сообщила, что готовит резервный IP-адрес и рассчитывает, что в ближайшее время сайт novayagazeta.ru будет доступен. До этого момента редакция продолжает публиковать новости на своих страницах в соцсетях.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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