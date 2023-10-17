СБ ООН отверг российскую резолюцию без упоминания ХАМАС

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции с осуждением эскалации насилия на Ближнем Востоке, в тексте которого нет упоминания о нападении ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли более одной тысячи израильтян и около двухсот человек были взяты в заложники.

За российский проект проголосовали пять стран-членов Совета безопасности ООН при необходимом минимуме в девять голосов. В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

"Мы не можем поддержать резолюцию, которая не осуждает террористические атаки ХАМАСа", - заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

В своём проекте Россия предлагала призвать стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и допуску гуманитарной помощи в сектор Газа, а также осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения и все акты терроризма.

Как пишет Reuters, ХАМАС прямо упоминался и осуждался в бразильском проекте резолюции, который получил более широкую поддержку и, как ожидается, будет вынесен на голосование Совета Безопасности ООН во вторник вечером.

ХАМАС, признанный в США и ЕС террористической организацией, ранее заявил, что "ценит позицию президента России Владимира Путина" и приветствует "усилия России, направленные на прекращение агрессии". Путин осудил блокаду Газы и назвал "неприемлемыми" меры "военного и невоенного характера" в отношении региона, при этом отметив, что Израиль подвергся нападению и "имеет право на обеспечение своей безопасности". В целом, российские официальные лица и большинство прокремлёвских комментаторов, как правило, критикуют Израиль, но не высказываются и в поддержку ХАМАС, а в эскалации конфликта обвиняют прежде всего США.

Россия поддерживает отношения с ХАМАС: в очередной раз делегация радикальной группировки побывала в Москве и была принята в МИД России в марте этого года.