Сбербанк передаёт властям РФ данные о переводах на нужды украинской армии 

Сбербанк отслеживает денежные переводы, целью которых может являться поддержка украинской армии, и передаёт данные о них в Росфинмониторинг. Такая информация содержится в письме за подписью зампреда Сбербанка Беллы Златкис первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

В письме Златкис говорится, что "сборщики средств для Вооружённых сил Украины выявляются банком как самостоятельно, с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и с помощью информации, которая поступает от третьих лиц. По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка".

Ранее Яна Лантратова обращалась к директору ФСБ Александру Бортникову и председателю правления Сбербанка Герману Грефу с просьбой проверить сообщения о сборе средств в пользу Вооружённых сил Украины киевским блогером Василисой Левченко. Также Лантратова послала в банк депутатский запрос.



