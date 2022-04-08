Сбербанк прекратил валютные переводы за границу

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте как через отделения банка, так и в мобильном приложении. Об этом сообщает РБК.



Банк приостановил переводы из-за санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках. Если перевод был оформлен 6 апреля, его вернут на счет клиента вместе с комиссией.

Переводы за рубеж в рублях доступны в отделениях. Через приложение рубли можно перевести в некоторые страны: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в самопровозглашённое Приднестровье.