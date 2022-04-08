Сбербанк прекратил валютные переводы за границу

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте как через отделения банка, так и в мобильном приложении. Об этом сообщает РБК.
Банк приостановил переводы из-за санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках. Если перевод был оформлен 6 апреля, его вернут на счет клиента вместе с комиссией.
Переводы за рубеж в рублях доступны в отделениях. Через приложение рубли можно перевести в некоторые страны: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в самопровозглашённое Приднестровье.
- Санкции в отношении Сбербанка были введены США 24 февраля после начала российского вторжения в Украину. Великобритания ввела ограничения 1 марта. С 18 марта клиентам Сбербанка стали недоступны переводы в другие банки в валюте, но при этом оставалась возможность переводить деньги в евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.
- 6 апреля США заявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, которое означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США. Ограничения против Сбера и "Альфы" также ввела Япония 8 апреля. Европейский союз санкции на Сбер не накладывал.
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