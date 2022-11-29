Сбежавшего из части мобилизованного, отказавшегося воевать, увезли обратно 

Мобилизованному петербуржцу Кириллу Березину, который отказался брать в руки оружие и сбежал из подготовительного лагеря российских войск под Белгородом, грозит отправка на фронт, сообщает Русская служба Би-би-си. Во вторник суд в Петербурге отказался признать незаконной мобилизацию Березина, после чего его отправили обратно в часть, из которой он сбежал.

Березин и его адвокат Никифор Иванов настаивали в суде, что процедура мобилизации была незаконной, поскольку повестка не была вручена в руки, в ней не указывалась цель явки в военкомат, мобилизованный не проходил медкомиссию, а кроме того, военкомат проигнорировал его заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую.

После судебного заседания Кирилл Березин заявил, что в подготовительном лагере начальник штаба угрожал ему убийством, и высказал опасения, что эту угрозу претворят в жизнь. "Меня, скорее всего, убьют... Списать это на потери будет не сложно... Не знаю, что мне делать сейчас", - сказал Березин.

27-летний сирота Кирилл Березин был мобилизован в конце сентября. Его отправили в 138-ю мотострелковую бригаду в Каменку под Выборгом, а оттуда в палаточный лагерь на границу с Украиной под Белгородом. В первый же день мобилизованный подал заявление о желании проходить альтернативную гражданскую службу по пацифистским убеждениям – он отказывался брать в руки оружие. Призывная комиссия ответила отказом, Березин обратился в суд. 18 октября Невский районный суд отказал ему в праве на альтернативную службу.

Также Березин жаловался на неуставные отношения в части. Например, он сообщал о том, что полковник Анатолий Смердов обещал ему "выбить зубы", "стукнуть прикладом по голове" и в бессознательном состоянии отправить его на фронт.

25 октября мобилизованным сообщили, что они переезжают. Куда именно, не уточнялось, но Березин предположил, что их могут отвезти в зону боевых действий в Украине. Поскольку они могли свободно покидать лагерь, он оставил форму и рюкзак в палатке, взял паспорт и военный билет и уехал в Петербург на такси.

По новым статьям Уголовного кодекса РФ, за побег из части может грозить до 5 лет лишения свободы. Поэтому, приехав в Петербург, Березин по совету адвоката написал явку с повинной в Следственный комитет. В заявлении он указал, что был вынужден покинуть воинскую часть из-за опасений за свою жизнь после угроз командира Анатолия Смердова. Березин потребовал привлечь того к уголовной ответственности по трём статьям – об угрозе убийством, злоупотреблении полномочиями и их превышении.