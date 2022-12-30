Сбежавшего от мобилизации офицера ФСО депортировали в Россию

Сотрудника ФСО из Новосибирска Михаила Жилина, сбежавшего в сентябре в Казахстан, депортировали в Россию.

Где Жилин находится сейчас, неизвестно. Журналистка Евгения Балтатарова сообщила, что для него ищут адвокатов в Новосибирске.

"Причём, это даже не экстрадиция по просьбе России. А именно депортация за нарушение правил пересечения границы. Хотя они могли депортировать его куда угодно", – рассказала Екатерина Жилина изданию ASTRA.

В сентябре Михаил Жилин узнал, что руководство планирует отправить его в "командировку" на территории "ЛНР" и "ДНР", пишет Сибирь.Реалии. После этого он пересек государственную границу с Казахстаном вне пункта пропуска и был задержан пограничниками, но вскоре отпущен и находился под подпиской о невыезде. Жилин подал прошение о политическом убежище, однако в конце ноября ему в этом было отказано.

2 декабря суд вынес решение о депортации Жилина в Россию. Российские власти, в свою очередь, объявили его в международный розыск по статье о незаконном пересечении границы и дезертирстве. 6 декабря Жилина задержали в Астане.

Семья и адвокат Жилина уверены, что в России ему грозит тюрьма, а дальше – принудительная отправка в Украину.