Сбежавший из части рядовой убит при задержании в Липецкой области

Сбежавшего из воинской части с оружием рядового Дмитрия Перова убили при задержании. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

Телеграм-каналы Mash и Astra пишут, что военнослужащий оказал сопротивление и был застрелен спецназом. Отмечается, что сотрудники полиции не смогли сразу подойти к погибшему и вызвали на место происшествия саперов.

Согласно ориентировке, Перов "самовольно покинул расположение" военной части в зоне проведения так называемой "специальной военной операции". О том, что при себе у него могут быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат, сообщали "Вести Воронеж".

17 января Перова видели у его матери в Воронеже, сообщал телеканал. Он попал на камеры видеонаблюдения на одной из автобусных остановок, когда он садился в маршрутное такси.

По данным телеграм-канала Baza, 31-летний рядовой был задержан в селе Новоуглянка в Липецкой области на территории своего дома.