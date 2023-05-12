Сбежавший с войны в Украине контрактник получил 5,5 лет колонии

Сочинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего-контрактника Александра Кондратьева виновным в самовольном оставлении части и назначил ему пять с половиной лет колонии. В приговоре указано, что военнослужащий оставил часть "в ходе выполнения специальных задач".
Как следует из документов, Кондратьев заключил трёхлетний контракт с Минобороны 22 марта 2022 года. 15 апреля его отправили в зону выполнения "специальных задач" на территории Украины, что означает его участие в войне. В июле он покинул место несения службы и на попутных машинах добрался домой в поселок Афипский под Краснодаром, чтобы провести время с семьёй. В войсковую часть Кондратьев вернулся только 30 декабря.
В отношении контрактника возбудили уголовное дело по двум статьям – о самовольном оставлении части и этом же преступлении во время объявленной в стране мобилизации и условиях ведения боевых действий. По первой статье суд назначил ему год лишения свободы, а за оставление части уже в условиях мобилизации – пять лет. По совокупности контрактника приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима, в зале суда его арестовали. Вину подсудимый полностью признал.
- По состоянию на конец марта в гарнизонные суды России поступило 536 дел по ужесточенным с началом мобилизации статьям Уголовного кодекса о самовольном оставлении части и неисполнении приказов командования. В исследовании "Медиазоны" указано, что приговоры по данным статьям обычно скрывают от общественности, не публикуя их на сайтах судов.
- Кавказ.Реалии приводит несколько примеров приговоров по этим статьям. В частности, суд во Владикавказе приговорил контрактника Сергея Осипова к шести годам колонии общего режима за самовольное оставлении части в аннексированном Крыму. В июне он покинул место службы и вернулся домой во Владикавказ, где оставался до 12 декабря, говорится в постановлении суда. Южный окружной военный в Ростове-на-Дону суд утвердил приговор рядовому войсковой части №09906 Виталию Маткину за самовольное оставление части. Контрактник получил пять с половиной лет колонии общего режима. Будённовский гарнизонный военный суд в Ставропольском крае признал мобилизованного Даниила Писцова виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
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