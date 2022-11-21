Сборная Англии решила не надевать нарукавные повязки One Love

Футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сообщили, что капитаны их команд не будут надевать нарукавную повязку One Love на Чемпионате мира в Катаре. Они объяснили это угрозой санкций в отношении игроков со стороны ФИФА. Об этом сообщает Би-би-си.

"ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить нарукавные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не пытаться носить нарукавные повязки в играх Чемпионата мира по футболу,"- говорится в совместном заявлении ассоциаций. Они отметили, что были готовы платить штрафы, которые могли бы быть наложены за нарушение правил связанных со спортивной формой, но не могут рисковать предупреждениями и даже возможными удалениями игроков с поля.

Футбольные ассоциации заявили, что разочарованы решением ФИФА и назвали его беспрецедентным. "В сентябре мы написали в ФИФА, что хотим носить повязку One Love, чтобы активно поддерживать инклюзивность в футболе, и не получили ответа. Наши игроки и тренеры разочарованы. Они ярые сторонники инклюзивности и будут оказывать поддержку другими способами," - говорится в заявлении.

Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит её к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации "Репортёры без границ". Власти страны критикуют помимо прочего за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство Катара допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).