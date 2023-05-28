Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Игроки сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею, Тампере, 28 мая 2023 года

Сборная Канады по хоккею с шайбой стала победителем чемпионата мира. В финале канадцы обыграли сборную Германии со счётом 5:2.

Канадцы выиграли мировое первенство в 28-й раз в истории. Встреча прошла на стадионе в Тампере, в Финляндии.

Бронзовую медаль впервые в своей истории завоевала команда Латвии. Она обыграла команду США. Встреча, завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за войны России против Украины место проведения было перенесено в Ригу и Тампере.

Российская и белорусская сборные от турнира были отстранены.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG