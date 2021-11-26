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Сборная России по футболу сыграет с Польшей за попадение на ЧМ-2022

Футбольный стадион Аль-Тумама в Катаре, Доха

Сборная России по футболу по результатам жеребьёвки сыграет с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за попадание на чемпионат мира 2022 года. Матч состоится 24 марта в Москве.

Если россияне обыграют польских спортсменов в полуфинале, то в решающем раунде они встретятся с победителем пары Швеция – Чехия.

Во второй стыковой подгруппе победитель пары Шотландия – Украина сыграет с победителем матча Уэльс – Австрия. В третьей подгруппе сыграют Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией. Победители финалов подгрупп также попадут на мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Впервые в истории соревнования пройдут зимой из-за очень жаркой погоды в стране летом.

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