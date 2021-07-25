Сборная России завоевала первую золотую медаль на Играх в Токио

Российские спортсмены во второй день соревнований завоевали первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров стала Виталина Бацарашкина. В финале она установила олимпийский рекорд, опередив занявших второе и третье место спортсменок из Болгарии и Китая.

24-летняя Бацарашкина была серебряным призёром предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Её медаль стала третьей для российской команды в Токио, в активе которой также серебро и бронза.

Российская сборная выступает на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России и официально именуется "командой ОКР", а после побед россиян будет звучать не национальный гимн, а фрагмент Первого концерта Чайковского. Санкции наложены на российскую команду из-за допингового скандала.