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Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу - впервые в своей истории. В Глазго украинская команда в 1/8 финала победила сборную Швеции со счётом 2:1 в дополнительное время, причём победный гол был забит на 120-й, последней, минуте.

Определились все участники четвертьфиналов. В них встретятся Бельгия-Италия, Чехия-Дания, Испания-Швейцария (этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге), Англия-Украина. Сборная России покинула турнир ещё на групповом этапе.

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