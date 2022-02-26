Сборные Польши и Швеции по футболу отказались играть с Россией

Игроки сборной Польши по футболу отказались играть с российской сборной в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это решение связано с вторжением России на территории Украины.

По словам пресс-атташе польской сборной Якуба Квятковского, футболисты и руководство готовы пойти на техническое поражение. "Мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся", – заявил он журналистам издания "Спорт-Экспресс". Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша также подтвердил, что национальная сборная отказывается проводить стыковой матч с российской командой.

Сборная Швеции также отказалась играть со сборной России в стыковых матчах из-за вторжения на территорию Украины. Федерация футбола Швеции призывает ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф с участием российской команды. "Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается", – заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.

Ранее был отменён финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отменить проведение всех турниров на российской территории. Россия также отстранена от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022".