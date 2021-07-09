Сборщиков подписей за политика Романа Юнемана задержала полиция

В Москве сотрудники полиции задержали сборщиков подписей за кандидата в Госдуму Романа Юнемана. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Юнемана, сборщиков задержали в московском районе Южное Бутово. Их посадили в полицейские машины и отвезли в ОВД. Политик утверждает, что на них собирались составить протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Также сторонникам Юнемана не позволили установить агитационный куб.

Позднее политик сообщил, что сборщиков подписей отпустили из полиции под обязательство о явке. Одного из сторонников Юнемана отвезли на медицинское освидетельствование, так как во время задержания его ударили дверью.