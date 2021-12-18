Сбой в системе ГИБДД привёл к проблемам с выдачей удостоверений

В работе информационных ресурсов МВД 18 декабря произошел технический сбой, который отразился на оказании услуг Госавтоинспекцией. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

В разных регионах России жители не могут получить права или зарегистрировать автомобили, отмечается в публикации "Медиазоны" (внесена Минюстом РФ в список "СМИ-иноагентов").

"Люди с утра стояли в очередях. Сегодня ничего сделать не смогли. Сказали попробовать прийти завтра", рассказал "Фонтанке" читатель, который не смог подать документы в ГИБДД в Выборге. Ряд жителей Челябинска сообщили, что информационная система Госавтоинспекции перестала работать около 10 утра. Жалобы на "масштабный сбой" поступили из Екатеринбурга.

В МВД принесли извинения за неудобства, подчеркнув, что "подобные случаи являются единичными". "При их появлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры", - говорится в публикации "МВД Медиа".

В пресс-центре министерства журналистам сообщили, что граждане, не получившие государственные услуги в Госавтоинспекции из-за технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря.