СБУ объявила в розыск бывшего президента России Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента России Дмитрия Медведева. Его разыскивают по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, совершённом представителем власти.

В базе данных украинского МВД говорится, что политик, занимающий сейчас должность заместителя председателя Совета безопасности России разыскивается в рамках досудебного расследования.

Максимальное наказание по вменяемой ему статье — до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Медведев решение украинской стороны пока не прокомментировал.

В розыск также объявлена официальный представитель МИД России Мария Захарова, депутаты Госдумы и руководители правоохранительных органов, за исключением генпрокурора и главы Следственного комитета.

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