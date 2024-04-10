СБУ отчиталась о задержании бывшего депутата Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего депутата Верховной рады от запрещенной в стране "Партии регионов" Владислава Лукьянова при попытке выехать за границу. Ведомство отчиталось только о задержании бывшего члена партии, без указания имени. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что речь идёт именно о Лукьянове.

Сообщается, что задержание произошло недалеко от пограничного пункта в Одесской области. 60-летний Лукьянов якобы пытался выехать за границу как лицо непризывного возраста. Его подозревают по уголовной статье об оправдании, признании правомерной или отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

По версии СБУ, бывший член "Партии регионов", который в 2020 году избрался депутатом горсовета Бахмута, после начала полномасштабной войны, пошёл на сотрудничество с российской стороной.

Утверждается, что задержанный перерегистрировал свою компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. "Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения", - говорится в сообщении ведомства. СБУ утверждает, что бывший депутат якобы распорядился регулярно платить средства в бюджет России и оправдывал её действия в чатах телеграм-каналов.

Сообщается, что во время обыска у него изъяли телефон и некие черновые записи, в которых обнаружили доказательства его действий.